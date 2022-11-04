大閘蟹食譜｜梁祖堯鹽焗大閘蟹4步蟹黄滿瀉　紅毛金爪5招教揀靚蟹

秋天是吃蟹的好時節，10月宜食蟹乸嚐蟹黄；11月宜吃蟹公嘆蟹膏。大閘蟹多用清蒸的方法來烹煮，藉此品嚐其原汁原味。若是重口味者，不妨嘗試梁祖堯介紹的「鹽焗大閘蟹」，蟹味比清蒸更濃郁，做法亦相當簡單。



鹽焗大閘蟹蟹味更濃 4步驟放焗爐搞掂！

大閘蟹食法多變，拆粉做小籠包、蟹膏焗蟹蓋等，縱然以上食法華麗又特別，但蒸大閘蟹仍是最受歡迎的煮法，高溫蒸能鎖住其蟹味，材料只需大閘蟹和紫蘇葉。除了蒸煮，鹽焗亦是品嚐大閘蟹另一種鮮味的煮法。梁祖堯在節目《晚吹空肚講宵夜》示範自家鹽焗大閘蟹，他指選擇鹽焗的原因只有一個：「因為鹽焗會令它的味道更濃郁。」

梁祖堯在節目《晚吹空肚講宵夜》示範自家鹽焗大閘蟹。（《晚吹 - 空肚講宵夜》影片截圖）

鹽焗並不會影響大閘蟹的鮮味，主持陳俞希（Hailey）將蟹蓋掰開，色澤金黃的蟹黃蜂擁而至，蟹肉亦可搭配蟹醋食用。

農曆九月（10月）宜食蟹乸、農曆十月（11月）則宜吃蟹公，圖中為蟹乸，蟹黃豐富。（《晚吹 - 空肚講宵夜》影片截圖）

請按圖看鹽焗大閘蟹做法：

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大廚教揀大閘蟹 5貼士即知高品質

食大閘蟹最重要便是品質，假如品質不佳，利用任何烹調方法也是徒勞無功。大廚張東正曾接受訪問教授揀靚大閘蟹貼士，他指從外型觀看每隻大閘蟹最明顯只有大小之分，4両以下為之細蟹、5両是中等、6両起則是大型大閘蟹。當然體形較大的其內部的蟹膏一定多，但價錢上相對貴，最好按自己能力選擇大小，適可宜止。

要買到貨正價實的大閘蟹，首先是不能慳，一定要去信譽良好的老字號如新三陽、老三陽等。（資料圖片）

【大閘蟹2022】大廚教你揀靚大閘蟹5大要點 蟹黃蟹膏點樣分？

請按圖看張師傅分享揀靚蟹5大貼士：

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梁祖堯【鹽焗大閘蟹】食譜

材料：大閘蟹、幼鹽、花椒、八角、辣椒乾、蒜頭

用具：錫紙



做法：

1. 幼鹽與花椒、八角、辣椒乾及蒜頭拌勻，以中火用白鑊拌炒。

2. 在錫紙灑上1湯勺調味幼鹽，放入大閘蟹，再加入少量調味幼鹽，用錫紙將大閘蟹完全覆蓋。

3. 放入焗爐焗30分鐘。

4. 拆開錫紙，掃走幼鹽即成。



梁祖堯鹽焗八婆大閘蟹（《晚吹 - 空肚講宵夜》影片截圖）

資料來源：ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》