飲咖啡貼士｜咖啡油脂增加壞膽固醇　1種沖泡法消除風險有利健康

咖啡上有一層咖啡油脂（crema），是不少喜歡飲齋啡的人特愛品嚐的黃金泡沫，不過《歐洲心臟病學會》有研究指出咖啡油脂中的咖啡醇可使血液中的三酸甘油酯和膽固醇濃度增加，而利用一種沖泡方法會對心血管更健康。總體而言，每天喝1至2杯咖啡並不會讓膽固醇上升。



咖啡油脂咖啡醇與壞膽固醇有關連

第一項研究發表在2020年《歐洲心臟病學會》期刊上，研究進行長達20年的調查，針對50萬名健康人士，年齡介乎在20至79歲的挪威男性及女性，所有參與者需填寫有關所喝咖啡數量、種類以及身體健康的問卷，在20年當中有12,621人死於心血管疾病，其中接近一半人死於心臟病。瑞典哥德堡大學公共衞生和社區醫學系Dag Thelle教授指出，喝咖啡與總膽固醇和壞膽固醇（LDL）升高有密切關係，壞膽固醇可能對心臟健康產生負面影響。

咖啡油脂中含咖啡醇，研究指人體攝取後可能增加血脂量。（Unsplash）

過濾式咖啡降心血管疾病風險

研究人員推測，未經過濾的咖啡，咖啡油脂中存在咖啡醇（cafestol），人體攝取後可能增加血脂量，比過濾後的咖啡多出30倍，但只要經過過濾，便消除了咖啡醇，使心臟和心血管疾病的風險下降。Dag Thelle教授強調，研究為觀察性數據，對於那些已經有膽固醇過高問題的人，若想加以改善，考慮用濾紙沖泡咖啡。他亦補充喝咖啡不危險，但用過濾沖泡方式較健康。依數據分析，喝過濾咖啡的人相比完全不喝咖啡的人，因心血管疾病致死的風險平均少15%，男性下降12%；女性減達20%，其中死亡率最低的族群每天喝1-4杯過濾咖啡不等。相關文章︰咖啡好處｜研究指黑咖啡降心臟病風險日飲幾杯？7好處減認知障礙

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意式濃縮及濾壓壺咖啡較多咖啡醇

第二項研究發表在2022年4月《英國醫學期刊》報告，挪威學者調查2萬多名40歲以上的成年人喝咖啡的習慣與血液中總膽固醇的關係，並比較4類沖泡咖啡的方法，包括1.意式濃縮（如咖啡機沖）、2.過濾式（如掛包、手沖）、3.煮泡式（如法式濾壓壺）、4.即溶咖啡，因應沖泡方式不同，對總膽固醇多寡皆有影響。「即溶咖啡」不會造成膽固醇上升，若使用「濾紙」沖泡咖啡，咖啡醇的含量則較少，該研究指女性喝「過濾式」咖啡也會造成血液中的總膽固醇上升，男性卻不會。

咖啡經過過濾，便消除了咖啡醇。（Unsplash）

不過，喝「煮泡式咖啡」（長時間用水煮泡咖啡粉）或「濃縮咖啡」（高壓沖泡），咖啡油脂中的咖啡醇（cafestol）和咖啡白醇（kahweol）濃度較高，便可能造成增加血液中的總膽固醇水平。

煮泡式咖啡、濃縮咖啡中的咖啡醇濃度較高。（Unsplash）

阿拉比卡豆較多咖啡醇

此外，咖啡豆的品種也有影響，阿拉比卡豆（arabica）含有較多咖啡白醇（182-1265 mg/100g）及咖啡醇（182-1308 mg/100g）；羅巴斯塔豆（robusta）含有較少的咖啡白醇（151-363 mg/100g）和咖啡醇（0-20 mg/100g），故此阿拉比卡豆沖泡的咖啡較易造成膽固醇上升。至於，即溶咖啡幾乎不含咖啡白醇及咖啡醇。關注即溶咖啡︰消委會｜30款咖啡粉只有1款不含致癌物 雀巢含量最高多IKEA近8倍

參考資料︰SAGE Journals April, 2020/HEHO/英國醫學期刊 April, 2022