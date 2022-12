飲食熱話｜曲奇餅加香蕉皮粉更健康？減脂高纖增抗氧化力同樣美味

香蕉是很多人喜歡的水果,但香蕉皮大多會被扔進垃圾桶或堆肥箱。《美國化學學會食品科學與技術》(American Chemical Society, Food Science & Technology)期刊登出1則研究發現,香蕉皮還有美味和健康的用途。



研究人員發現,在曲奇餅上加入一點香蕉皮粉,可以使甜點變得更健康,也更好吃。

對比小麥麵粉 香蕉皮麵粉更富營養

研究人員想了解,和只有使用小麥粉製作的曲奇餅相比,添加香蕉皮麵粉會如何影響糖曲奇餅的營養和抗氧化含量。從研究中發現,香蕉皮可以製成麵粉,蕉皮粉富含纖維、鉀、鎂和抗氧化劑,使用來它代替蛋糕和麵包等烘焙食品中的少量的小麥粉,可以讓糕點變得更有營養。

研究人員製作了不同批次的曲奇,用香蕉皮粉代替了多達15%的超細小麥粉,並將它們與不含任何香蕉皮粉的餅乾進行了比較。結果發現,加了香蕉皮粉的曲奇餅乾更健康,脂肪和蛋白質含量更少,另外,用香蕉皮麵粉替代品製成的餅乾的抗氧化特性也顯著增加。

研究還發現,與僅含小麥粉的對照組相比,含有香蕉皮粉的曲奇餅,看起來顏色更黃,質地更硬,這可能是因為纖維含量比較高的關係,不過,硬度會隨著儲存時間而降低。

比例有秘訣 提高抗氧化性同時保留美味口感

美國化學學會表示,在使用不同數量的香蕉皮麵粉替代品的餅乾中,確定具有最佳品質和最高總體可接受性的是,香蕉皮麵粉替代品含量為7.5%的餅乾;這批餅乾在室溫下保存完好的時間為期3個月,甚至在儲存期後嘗起來的口感,與僅使用小麥粉的對照組相同。

研究人員表示,結果表明富含香蕉皮粉的曲奇餅,在不改變其物理和營養特性的情況下,獲得了更高的抗氧化性和總酚含量,並且得到了廣泛的認可。也就是說,用香蕉皮粉來豐富食物的營養成分,同時也能保持消費者接受度,這也是減少食物浪費的1種新方法。

資料來源:Banana Peels In Sugar Cookies? They Make The Treats More Healthful, Researchers Found

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】