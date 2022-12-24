便秘｜多吃纖維多喝水仍未改善狀況？營養師揭6大保健品飲食禁忌

現代人生活步調緊湊，忙碌、焦慮、壓力大等情況引發的文明病層出不窮，因此許多人習慣服用多種保健品來補充營養，然而每一種保健食品服用的時間不一，有些成分一起吃更可能會出問題！對此，來自台灣的營養師陳怡錞特底整理出6種不能同時服用的保健品組合，提醒民眾千萬要牢記，免得吃了沒有效果，反而產生副作用。



哪些保健食品不能一起吃？營養師曝6種組合，吃錯恐傷身（按圖了解）

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1. 鈣和鐵

陳怡錞說明，鈣和鐵都是屬於二價礦物質，在身體是相同的吸收管道，若同時吃鈣和鐵會互相競爭吸收，進而影響吸收率。因此建議，鈣片和鐵劑最好是分開吃。尤其市面上有些混合在一起的產品，如高鐵高鈣奶粉、綜合維他命等，也要特別注意，「我看過有些綜合維他命同時含有很高量的鈣和鐵，一顆300mg鈣、15mg鐵，廠商會說一天吃1顆即滿⾜所有營養需求，但兩者含量都不低，一起吃吸收率都打折扣很浪費！」

陳怡錞建議，可以選擇鈣含量高、鐵很低的產品，如有需要另外再補充鐵劑；或是鈣含量低、鐵很高的綜合為他命，再另外補充鈣片，才能達到比較好的補充效益。

2. 鐵和膳食纖維

陳怡錞指出，膳食纖維會降低鐵的吸收率，因此補充鐵劑要跟高纖食品分開吃。高纖類食品建議在飯前吃，可以增加飽足感、延緩飲食中糖分和油脂吸收；而鐵劑通常是建議隨餐或飯後吃，因為空腹吃容易引起腸胃不適。

3. 魚油和膳食纖維

陳怡錞說明，膳食纖維會吸附油脂，在腸道中減少油脂的吸收，所以兩者一起吃會影響魚油的吸收率；而同理可證，油脂類的保健食品（月見草油、海藻油、紅花籽油），也都要避免跟膳食纖維類的保健食品（甲殼素、幾丁聚醣、洋車前子）一起吃。

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4. 鈣和魚油

關於鈣和魚油是否能一起食用，最普遍的說法有兩種：一般觀點認為，鈣是微鹼性的礦物質，和魚油一起吃可能會形成皂鈣，而皂鈣因為過硬，導致腸道無法吸收，也容易造成便秘，所以不建議同時服用；而專家觀點認為，這個說法是網路謠言，因為皂鈣反應必須在高溫和強鹼的情況下才會產生，鈣並不是強鹼，人體也不是高溫，所以化學專家會告訴你一起吃根本不會產生皂鈣。

針對這兩種論點，陳怡錞直言，「在我這幾年的業界工作經驗當中，的確遇到很多位便秘的個案，他們已經吃了足夠的膳食纖維、水分、油脂，但便秘一直沒改善，後來發現他們是同時吃鈣和魚油，請他們分開吃之後便秘全都改善了。」而營養學教科書內也說明了攝取過多油脂確實會影響鈣質吸收，所以不管到底會不會形成皂鈣，若要有最好的吸收率，建議還是將鈣和魚油分開服用。

5. 鐵和草酸、植酸、單寧酸

陳怡錞解釋，蔬菜、全穀類、豆類等食物含有草酸和植酸，茶飲和水果裏面則含有單寧酸，這些成分都會與體質結合、影響鐵質吸收，因此如果要補充鐵劑，建議要跟茶類、可可、咖啡、石榴、葡萄、莓果、蔓越莓…等食物及其萃取物分開吃。

6. 葉黃素和β-胡蘿蔔素

陳怡錞表示，這兩者都屬於類胡蘿蔔素，在腸道的吸收路徑類似，一起補充有可能會互相競爭吸收，不過在研究當中發現，只有在補充高劑量的β-胡蘿蔔素（15mg）時才會影響到葉黃素吸收，所以如果是飲食當中所含的微量β-胡蘿蔔素，或是葉黃素配方裏面只添加一點點β-胡蘿蔔素，影響並不大；若β-胡蘿蔔素達15mg以上，建議就要跟葉黃素分開來吃。

最後，陳怡錞也再次提醒，若想讓保健食品發揮最好的吸收率和保健功效，除了要學會如何篩選產品之外，也要學會怎麼吃，因為吃對保健食品才真正對健康有所幫助。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：魚油和2類保健食品一起吃，小心沒用又傷身！營養師揭6大禁忌組合，加碼曝最佳服用時間點】

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