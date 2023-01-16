消委會雞精｜馬百良滴雞精蛋白質最高　8款5星價錢差11倍+食用5招

雞精向來被視為補身良物，近年生產商更推出不同類型的雞精以供大眾選擇，部分更可與食材入饌食用。消委會測試15款市面常見的傳統雞精、滴雞精、熬雞精及素滴雞精，發現僅1款檢出黃曲霉毒素；8成樣本達「低鈉」水平，唯每食用分量的蛋白質差異甚大。



全部沒有檢出激素、防腐劑 維特健靈檢出黃曲霉毒素

消委會是次雞精測試涵蓋15款雞精產品，包括1款傳統雞精、10款滴雞精、3款熬雞精及1款素滴雞精。在安全測試的結果顯示，全部均沒有檢出激素、防腐劑、抗氧化劑，唯「維特健靈原味素滴雞精 」則檢出每公斤含0.2微克總黃曲霉毒素，不過仍然符合現時香港訂立的最高含量要求，因此消對費者日常食用對健康影響不大。

消委會是次雞精測試涵蓋15款雞精產品，僅1款檢出黃曲霉毒素。（VCG）

6款屬高蛋白食物 馬百良最高田原香最低

至於營養方面，脂肪、鈉含量等聲明均符合標準，不過每款雞精的蛋白質含量差異較大。測試結果顯示，蛋白質含量最高的液體樣本為「馬百良」，每100毫升12.9克，相等於1.8份蛋白質；蛋白質含量最低的液體樣本為「田原香」，每100毫升5.3克，不足一份蛋白質，兩者相差逾1.4倍。根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100毫升液體食物含不少於其營養素參考值10%（即6克），便屬於「高蛋白質」食物，共4款滴雞精屬此類別。而每100克固體食物含不少於營養素參考值20%的（即12克），便屬於「高蛋白質」食物，共2款熬雞精屬此類別。

請按圖看15款雞精營養資料（由蛋白質高至低排列）：

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馬百良與白蘭氏同獲五星評分 每包價錢相差$121

是次測試中，一共8款雞精獲五星評分，分別2款熬雞精、5款滴雞精及1款雞精。當中「馬百良」的售價最高，每盒$798（360克/6包），平均1包價錢為$133；「白蘭氏」的售價最低，每盒$188（1120克/15樽），平均1樽價錢為$11.7，兩者相差約$121。

請按圖看消委會五星評分的雞精（由價錢低至高排列）：

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不可溶性蛋白質保留在雞肉 雞精助減輕消化負擔

蛋白質可分為「不可溶性」及「可溶性」，不同形態（如雞湯、雞蛋）的蛋白質分別在於含量、分子大小和結構。一般而言，大部分蛋白質會保留在雞肉內；而雞湯主要成分是水，烹調過程中只有少量蛋白質溶於湯水中成「可溶性蛋白質」。液體雞精透過高壓高溫提煉而成，其脂肪含量比雞肉及雞蛋的少，蛋白質含量則較雞湯多，兩者的蛋白質同樣供給身體氨基酸。

儘管各形態蛋白質均以相同的方式吸收和被身體利用，但它們在人體內的消化程序不同。健康的消化系統可輕易地將蛋白質分解至身體可吸收的大小，而液體雞精的高壓高溫製作過程取代了人體內消化蛋白質酵素的消化工作，對於此類酵素分泌異常的病人或可減輕其消化系統的負擔。

（消委會圖片）

食用雞精產品5貼士 宜日間飲用免影響睡眠

傳統雞精、滴雞精、熬雞精及素滴雞精產品屬於保健食物，選購前應考慮自身需要，避免將保健產品代替正餐，同時保持均衡飲食。假如有食用雞精的習慣，食安中心建議應控制肉類及代替品的食用分量，以免攝取過多蛋白質。

食用雞精產品5貼士

1. 慎選低鈉產品

2. 不應以保健品代正餐

3. 高血壓腎病患者宜先諮詢醫生

4. 日間飲用免影響睡眠質素

5. 應控制肉類食用分量



請按圖看消委會及食安中心對食用雞精產品5貼士：

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資料來源：消委會