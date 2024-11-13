薑茶功效｜日醫教煮薑茶1招營養增50%　燒脂提升免疫力每次用多少

薑茶不但有暖身作用，對於患有風寒感冒、胃寒嘔吐的人也有紓緩效果，受經痛困擾、長期手腳冰冷人士薑茶更是四季補「品」。不過，沖泡薑茶須留意溫度，避免當中的薑烯酚流失，減低功效。

攝影：余曉彤



薑茶功效｜薑去寒除濕 80°C水溫加熱增薑烯酚

生薑味道帶辣，愈老的薑辛辣味愈重，未必人人可接受。但薑的好處正正是此辛辣味來源──薑辣素與薑烯酚，攝取後人體的微血管會擴張，促進血液循環，讓體溫升高，薑烯酚更有燃脂、提高免疫力及降低膽固醇的功效。不過，生薑中大部分都是薑辣素，薑烯酚含量極低，需加熱才能讓薑烯酚的成分增加。

薑的好處正正來自此辛辣味薑辣素與薑烯酚，攝取後人體的微血管會擴張，促進血液循環，讓體溫升高，薑烯酚更有燃脂、提高免疫力及降低膽固醇的功能。

薑茶功效｜生薑80°C加熱3小時 增50%營養

日本醫學博士平柳要在平台《日經WOMAN》撰文指，薑辣素可透過高溫轉換為薑烯酚，轉換最佳溫度是80°C。根據實驗顯示，生薑在80°C加熱1個小時，薑烯酚的量將增加10-15％；加熱3小時，將增加40-50％。加熱薑片時留意溫度不能超過100°C，台北郵政醫院資深營養師黃淑惠曾指薑烯酚在100°C或以上的溫度被破壞。

日本醫學博士平柳指薑辣素可透過高溫轉換為薑烯酚，轉換最佳溫度是80°C，加熱3小時更增加40-50％。

薑茶功效｜生薑不去皮減燥熱 加紅糖健脾去濕

烹煮薑茶是最容易攝取薑烯酚的食法，但每次大概會思考應否去皮，事實上可按自己需要選擇。註冊中醫陳艷瑤曾接受訪問指生薑性溫，生薑皮則性涼，生薑去皮可增強生薑本身的溫中去寒之力。假如擔心薑茶太過燥熱，可選擇保留生薑皮以減燥熱。此外，薑皮附近的薑辣素含量較高，保留薑皮亦可增加薑烯酚的濃度。

生薑，宜配合不同食材煮成不同功效的薑茶，其中以紅糖薑茶最簡單，除了有增加甜味作用亦有健脾去濕、改善宮寒痛經及身體四肢寒冷之效，經前或經期期間飲用尤其適合。但濕熱鬱結者（如經前或經期小腹刺痛而有灼熱感、經色黯紅穢臭、質地粘稠）不宜飲用。

紅糖薑茶有健脾去濕，改善宮寒痛經及身體四肢寒冷之效，

請按圖看烹煮薑茶2方法：

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每次用量3-5小片 2類人士慎服

根據《中國藥典》指引，生薑用量為每次3-10克，大約3-5小片。註冊中醫陳艷瑤補充，生薑為辛溫之品，陰虛內熱者忌服；而肝炎患者須慎服薑茶，因為生薑中的薑辣素或會使肝細胞發生變性，引起肝功能失調。

資料來源：《日經WOMAN》、《今周刊》、《中國藥典》