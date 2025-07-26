去焦垢貼士｜焗盤防黐底免油免錫紙　焗前多1步去焦垢一抹即甩！

焗盤焦垢怎樣擦也擦不掉？免油、免錫紙，焗盤倒入食材前加一樣常見飲品，在烤焗過程隨即減少焦垢產生，而且清洗時一抹即甩，慳水慳力。



去焦垢貼士｜醬汁焦垢難清除 焗盤沾水減少垢物產生

白汁、芝士等醬汁烹煮後經常會再放入焗爐烤焗以提升口感，並製造拉絲效果。然而，部分醬汁烤焗過後會因為承受不了高溫而形成燒焦的狀態，貼近焗盤的更會形成焦垢，冷卻過後更難去除。

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為了避免「黐底」，坊間會有人提議放上食材前，先塗上一層薄薄的食油或牛油，當作阻隔之用。但食油始終含有脂肪，加上同白汁、芝士等高脂食材一同烹煮，或會增加脂肪含量。

免牛油、免錫紙，焗盤倒入食材前加一樣常見飲品，在烤焗過程隨即減少焦垢產生，而且清洗時一抹即甩。（《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》截圖）

避免產生焦垢並不只有食油，在焗盤放上食材前沾上食水已可解決問題，而且後續的清潔也不用費力將食物污漬擦走。請按圖看焗盤塗水去除焦垢做法：

+ 3

1. 稍稍沾濕焗盤表面。

2. 放上食材後才拿去焗。



沾濕焗盤削弱黏力 保持100°C醬汁免燒焦

工學院大學食品化學工學研究室山田昌治教授指預先沾濕焗盤的話，在焗的過程水點會蒸發。使用中的焗爐溫度可達200°C或以上，約10分鐘焗盤亦變得高溫，盤邊的醬汁便會烤焦。假如先沾濕焗盤，在水分完全蒸發之前，焗盤的溫度仍維持在100°C。焗盤邊的醬汁的變焦時間也會延遲，從而削弱焦垢的黏力。對比用塗牛油防焦垢的做法，用水的焦垢相對少，而且更易清除。

（資料圖片）

資料來源：《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》