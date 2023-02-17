意粉食譜｜日本爆紅刺客意大利麵　意粉版Risotto多做1步酥脆入味

意粉配搭變化萬千，中西日韓泰的味道均與意粉相襯，形成多樣化的食材。烹煮意粉大多都是先烚後煮，不過日本近日興起一個煎意粉的食法，稱為「刺客意大利麵」，即使是煎仍然彈牙入味。

攝影：余曉彤



意粉版Risotto 先煎後煮脆卜卜

日本網絡世界正流行一款名為「刺客意大利麵」的料理，它有別於一般的意粉食譜，而是透過先煎後煮的方法，將硬身的意粉先煎至稍稍燒焦，再慢慢加入醬汁煮至軟身，有如烹煮Risotto般。據說刺客意大利麵（Spaghetti all'Assassina）是來自意大利南部的巴里，縱然名字如此帥氣，所需的材料也不複雜，基本上就是一道茄汁辣椒意粉，不過全因其烹調方法令麵條吸收醬汁的同時，也帶有酥脆口感，可說在意大利麵食中獨一無二。

刺客意大利麵（Spaghetti all'Assassina）說穿了就是一道茄汁辣椒意粉，以先煎後煮的方法，將硬身的意粉先煎至稍稍燒焦，再慢慢加入醬汁煮至軟身。

記者根據意大利主廚Marco Macri在YouTube上的示範教學，照辦煮碗嘗試一次。在大廚的醬汁材料中並沒有加糖，不過每款茄膏及個人口味不一，如不喜歡的可省去。請按圖看示範：

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七味唐辛子可取代辣椒碎 選用平底鍋增加燒焦面積

刺客意大利麵沒有花巧或高級食材的調味，利用蒜片、辣椒、橄欖油及茄汁已能夠品嚐意大利麵食的簡單美味。假如想嘗試fusion感覺，不妨利用其他國家的辣椒粉如七味唐辛子，或者會為味蕾帶來另一番刺激。另外，個人認為如喜歡更多酥脆口感，建議使用28cm或以上平底鍋而非中式鑊，令下鍋時增加意粉的接觸面，容易令麵條帶有更多燒焦效果更香口，而且受熱程度及吸收醬汁的分量相對平均。

還有一點值得留意，由於是燒熱油鍋及料頭後才下茄汁，茄汁的水分接觸滾油或會發生油濺情況，建議轉小火前可預備防濺網或鍋蓋，慎防被熱油濺到。

茄汁辣椒意粉食譜

茄汁辣椒意粉（煎／Pan-fry）



1人分量 1級難度 25分鐘



材料：

意粉120克

橄欖油30克

蒜頭2瓣（切片）

辣椒碎1茶匙

茄汁100克

番茜適量



醬汁材料：

茄膏1湯匙

水750毫升

鹽適量

糖適量



做法：

1. 小火燒熱鍋，加入醬汁材料拌勻備用。

2. 中火燒熱鍋，加入橄欖油、蒜片及辣椒碎炒香。

3. 取出蒜片避免燒焦。

4. 轉小火，加入茄汁及意粉，慢慢煎至稍稍燒焦及軟身。

5. 以每次2湯勺為單位，逐少加入醬汁並煮至醬汁收乾。

6. 灑上番茜即成。



不失敗秘訣：

* 如不想備鍋烹煮醬汁，可直接使用滾水。

* 燒焦的蒜片帶有苦味，稍稍煎至金黃後便可取出。



刺客意大利麵是什麼？ 刺客意大利麵（Spaghetti all'Assassina）是茄汁辣椒意粉，是透過先煎後煮的方法，將硬身的意粉先煎至稍稍燒焦，再慢慢加入醬汁煮至軟身。 如何增加意粉燒焦面積？ 使用平底鍋而非中式鑊，前者可增加意粉的接觸面。

資料來源：YouTube@Marco Macri、Nippon TV《スッキリ》