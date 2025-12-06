廚房維修｜門鉸不順噴WD 40無效？專家解謎教正確用法　2種油更好

廚房維修｜門鉸不暢順，發出刺耳的吱吱聲音，你會如何處理？不少人第一時間會在門鉸位置直接噴上WD-40潤滑油。不過，有網民在Facebook「家居裝修分享谷」貼文，表示廚房門鉸開關時不順暢兼發出噪音，想徵集網民意見。不少人提議樓主噴WD-40，不過亦有網民指無效或不適合。究竟WD-40應該如何使用，才達至理想效果？



有網民在Facebook專頁《家居裝修分享谷》帖文，分享家中廚房，每逢開關時都會發出刺耳的噪音，詢問解決的辦法。（圖片來源：Facebook專頁@家居裝修分享谷）

WD-40是什麼？官方稱達2000種用途

不少人一直都以為WD-40只有潤滑的作用，其實，WD-40意思是「Water Displacement，40th attempt」，源自於1953年化學家Norm Larsen，調製一種可透過去除水分，以達至防止腐蝕的配方；「40」則代表經過40次嘗試後完成發明的目的。因此，初代的WD-40的用途並非潤滑油。不過，據各國用家的分享，WD-40官方亦表示產品已經衍生出多達2000種用途，當中包括了潤滑的效果。

按圖看WD-40小百科：

WD-40用途｜為何會有潤滑功能？

既然連官方都表示WD-40有潤滑的作用，為何有網民表示WD-40不適合用於門鉸上？裝修學院校長鄧世民（Simon）解釋：

WD-40的水性成分較重，雖然產品含有礦物油並且有潤滑的成分，但容易被揮發，一般可維持約2-3天。在門鉸上噴上WD-40之後，刺耳的噪音一般都會立即消失，而且WD-40含有可溶解門鉸上的灰塵、碎屑等垃圾的物質，故使用後，門鉸會變得順暢。

不過，Simon提醒，這種潤滑成分未必可以持久，或不太適合用於門鉸之上。

WD-40原本的設計目的不是潤滑用途，而是去銹除污。但現在已發展出不同專屬用途的潤滑劑和青潔劑。（網上圖片）

潤滑門鉸 雪油或單車鏈油更佳？

如果一般WD-40不適合，又有什麼東西可以充當潤滑門鉸？其實，WD-40也推出了專業系列，當中有十多款不同功能的產品，部分標明有潤滑效能，適合噴在金屬門鉸上作潤滑作用，使用這種專屬產品，效果更佳。

除此之外，如果想找另一種更便宜的方法，可以嘗試用雪油或單車鏈油，只要在門鉸上滴數滴，然要轉動門鉸，讓潤滑油可以均勻流入鉸內，亦可以有相同功效。在一般五金舖有售。