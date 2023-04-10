15分鐘3餸1湯：豉椒炒蜆+椒鹽豆腐+蝦醬椒絲生菜+五指毛桃去濕湯

15分鐘可以做出的菜式其實不少，惹味濃郁鑊氣小炒一樣可以快捷簡單，來到復活節假期的最後一天，不如就在家自煮香濃開胃的三道小菜：豉椒炒蜆、椒鹽玉子豆腐、蝦醬椒絲生菜，添多兩碗飯，加一個健脾去濕湯，滿足地結束這個假期，為明天上班打打氣。



豉椒炒蜆

快靚正的菜式一定會想到蜆，大排檔風味的豉椒炒蜆，不只佐飯，佐酒也一流。材料簡單，配料也是常見的蒜、豆豉、乾蔥和指天椒，不過，最擔心的是吃得一口泥沙，要蜆吐盡口中每一粒沙，要加鹽？落油？還有一個方法什麼也不用加，5分鐘便能徹底乾淨了。

【豉椒炒蜆食譜】低卡路里鮮甜惹味 15分鐘煮出大牌檔風味

豉椒炒蜆食譜

椒鹽玉子豆腐

除了豉椒惹味，椒鹽菜式同樣令人吃不停，椒鹽濃味配個清淡一點的玉子豆腐，減低一點罪疚感，玉子豆腐切件後蘸滿生粉油炸，但之前一定要索乾水分才易上粉，最後爆香椒鹽加入豆腐炒勻便大功告成。

蛋食譜｜椒鹽玉子豆腐外焦內嫩吃不停 大排檔風味15分鐘輕鬆完成

椒鹽玉子豆腐食譜

蝦醬椒絲生菜

生菜，直接吃清脆爽口，但性較寒涼，脾胃弱常手腳凍的人不宜，但其實只需加點薑或辣椒絲炒，便能中和寒性，加點乾葱、蒜和蝦醬更惹味，快拌快炒，便能保持爽脆又不失營養。

【蔬菜食譜】蝦醬椒絲生菜 15分鐘護脾胃惹味不寒涼

蝦醬椒絲生菜食譜

五指毛桃栗子豬𦟌湯

天氣潮濕，身體也易濕重，令人感覺疲倦乏力浮腫，煲個五指毛桃栗子豬𦟌湯有助健脾去濕，改善春困不適症狀。五指毛桃、扁豆、牛大力、土茯苓具行氣利濕健脾功效，加栗子養胃健脾、補腎強筋，加豬𦟌補中益氣、滋陰潤燥，煲湯後還可食用，多一款餸。

春天湯水食譜｜五指毛桃栗子豬𦟌湯健脾去濕 增強功效薏米勿亂加