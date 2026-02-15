高血壓症狀｜上壓或下壓重要？1數字知血管硬化嚴重！8食物助改善

高血壓症狀｜高血壓指標｜血壓高一直是都市人的隱形殺手，症狀不明顯，卻隨時引致中風、心臟病甚至死亡風險。不過，關注血壓是否過高之外，原來「脈壓差」更能反映心血管的狀況、硬化程度和死亡機率。脈壓差愈高，代表患者的血管硬化愈嚴重。



高血壓指標｜上壓還是下壓重要?

高血壓是導致腦、心血管疾病最重要的成因，根據衛生署調查，香港15歲至84歲人口當中，患有高血壓比率約27%，而且高血壓一般沒有症狀，患者往往出現併發症後才知道。人們經常討論的「上壓」及「下壓」，究竟哪一個比較重要?

按圖了解「上壓還是下壓重要？」：：

上壓是什麼？下壓是什麼？

「上壓」即收縮壓，代表心臟收縮泵血時加諸血管壁的壓力；「下壓」即舒張壓，代表兩下心跳之間心臟放鬆時血管壁所承受的壓力。

脈壓差最重要

很多人關心血壓中的「上壓」還是「下壓」較重要，台灣心臟科醫生謝安民在社交平台發文表示，若一定要作出選擇，「上壓」可能較重要。而最新研究指出，「脈壓差」（上壓減去下壓）更能預測病人心血管病的發病和死亡率，因為「脈壓差」數值代表血管硬化程度。

高血壓指標｜「脈壓差」宜在30至40之間

正常「脈壓差」是在30至40之間，當數值愈高，代表患者的血管硬化愈嚴重。 當「脈壓差」達60以上，更是心血管硬化嚴重的一群，其心臟血管系統更容易受到損害，罹患高血壓、心血管疾病、中風、甚至死亡的機率都會大大提升。

高血壓指標｜脈壓差增大的主要原因：

1. 長期高血壓及動脈硬化造成動脈壁彈性減低，使收縮壓增高而舒張壓降低，導致「脈壓差」加大。

2. 高血壓引起心肌超負荷，造成心臟擴大或主動脈瓣關閉不全，導致「脈壓差」增大。此外，伴有甲狀腺功能亢進或嚴重貧血時，也可出現脈壓差增大現象。

3. 隨年紀愈大，高血壓的機率也提升，「上壓」及「下壓」均會隨著年齡而升高，不過「下壓」在60歳左右就不再升高，但是「上壓」可以繼續增高到7、80歳，所以老年人常有一種高血壓是「上壓」超高而「下壓」偏低，稱為「單獨性收縮壓高血壓」，其「脈壓差」變大，也代表其血管硬化程度增加。

血壓級別比較：

圖片來源：亞洲糖尿病基金會

8種食物防止血管硬化

茶類、魚類、海藻、納豆、醋、冬菇、蔬菜、蔥類，這8樣具抗氧能力的食物，可助促進血液運行暢順、降低壊膽固醇水平，有望令血管恢復年青。

按圖看8類食物助血管回春︰

