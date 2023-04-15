降血糖貼士｜30歲女減肥節食少油鹽仍糖尿加劇　2元凶吃得太健康?

糖尿病年輕化，一名30歲女子患了糖尿病，刻意節食、少油鹽防止肥胖，以為可控制病情。豈料，糖尿病不但沒有改善卻愈來愈嚴重。醫生發現她2個飲食習慣令糖尿病加劇。



輕度糖尿惡化至中度 小便有泡

台灣陳榮堅醫生在網上平台分享病例，一名30歲女子因家族有糖尿病史，因此非常注重平日飲食養生，在體檢時卻依然發現糖化血色素到6.3%，這已經是糖尿病前期；由於胰臟機能好，只要在飲食部分多留心，維持運動的話應可改善。不過，隔了一個半月後，該女子見到小便有泡沫，身體不舒服，再檢測時糖化血色素升至7.8%，由輕度糖尿惡化至接近中度糖尿病。

Acai Bowl 巴西莓果碗由大量水果製作（圖片︰Unsplash）

Acai Bowl 巴西莓果碗由大量水果製作，吃過量潛藏健康風險▼▼

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吃太多水果、過分節食 加劇糖尿

陳醫生詢問女子在過去一個半月的飲食習慣，原來她因怕肥胖會影響糖尿病情，刻意採取少油、少鹽策略及節食減肥，改吃一大堆水果，不過體重並沒有下跌，反而加劇了糖尿病問題。

陳醫生解釋，第一個原因是事主吃太多水果，時下很多水果的糖分也很高，攝取過多的話，會吸收太多果糖。其次刻意節食，吃太少食物，即使肚餓也不吃食物，長此下去會導致身體的胰島素分泌紊亂。

時下很多水果的糖分也很高，攝取過多的話，會吸收太多果糖。（圖片︰Unsplash）

經調整飲食習慣約一個月後，女子的糖化血色素從7.8%降至6.8%；三個月後覆診，再進一步降至5.9%。如果能小於5.7%才是標準，但女子的糖尿情況已改善很多。陳醫生指選對食物十分重要，建議優質的蛋白質食物要足夠，包括吃適量的蛋、肉、海鮮。

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糖尿可吃水果嗎？ 可以。但絕對不可以過量。 過度節食為何加劇糖尿？ 吃太少食物，即使肚餓也不吃食物，長此下去會導致身體的胰島素分泌紊亂。

資料來源︰台灣陳榮堅醫生