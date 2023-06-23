海膽冷知識｜海膽海刺你識分辨嗎？味道顏色大不同價錢相差好幾倍

跟海膽相似的海刺，它的肉是淡黃色，口感比較粗糙，而且入口不會溶化，不但鮮味不足，更帶有陣陣腥味。海膽的肉是鮮黃或金黃色，入口軟滑即溶，帶有啖啖的海水鮮味，並且不腥。而海膽的產量比海刺少得多，兩者價格可以相差3倍。



海刺鮮味不足 帶有陣陣腥味

海刺（刺冠海膽）與海膽是同一科生物，驟看肉質顏色是有點相似，但外表是完全不同，海刺直徑約5至9厘米長，海刺的剌針有15至30厘米長，不規則地生長，棘刺更帶有毒性，被刺中會感到激烈的疼痛。劏開之後，肉質及味道完全不同，海刺的肉是淡黃色，口感比較粗糙，而且入口不會溶化，不但鮮味不足，更帶有陣陣腥味。海刺的價錢比較便宜，不用100元便可以買到一板。

海刺的剌針有15至30厘米長，不規則地生長。（網上圖片）

海刺主食是珊瑚 3個月發育完成宜熟食

海刺對水質要求不高，熱帶溫帶水域都可以生存，而且比較雜食，大部分藻類都可以成為食物，生長速度極高，大約3至4個月就發育完成。海刺的烹調方法建議作熟食，因為品質比較差，需要用其他食材來提升海刺的味道，如用作炒飯或蒸蛋。

不得不提，海刺的主要食物就是珊瑚，其繁殖及生長速度，對珊瑚造成極大威脅。

海刺的肉是淡黃色，口感比較粗糙。（網上圖片）

海膽軟滑入口即溶 帶海水鮮味

海膽（海膽綱）意思是像豪豬般的動物，又名海刺蝟。廣泛分佈於世界各地的海洋，從潮間帶至數千公尺的深海底都可發現其蹤跡，現存約有1000個品種。海膽對水質的要求甚高，以日本北海道的海膽為例，水溫必須在攝氏10至15度，高於20度便會失去活性，甚至死亡。海膽的肉是鮮黃或金黃色，入口軟滑即溶，帶有啖啖的海水鮮味，不腥。海膽的食用方法普遍為刺身，而煮熟的海膽會溶化成糊狀汁液，配上淡味的食材更可突顯鮮甜的味道。

海膽又名海刺蝟，廣泛分佈於世界各地的海洋。（網上圖片）

海膽愛吃昆布 生長期3年富含蛋白質

海膽更加是挑食專家，不是任何藻類都會進食，只喜歡吃昆布，生長期也非常長，一般要達三至四年。長時間生活在冷水之中，再加上以昆布為食物，包含豐富的蛋白質及不飽和脂肪酸，營養價值較高，而且海膽的產量比海刺少得多，就算不少地方有人工養殖，但其漫長的生長期，也令其價格可以高於海刺3倍以上。

海膽的肉是鮮黃或金黃色，入口軟滑即溶，帶有啖啖的海水鮮味。（網上圖片）

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參考資料：豐洲市場／香港水族網