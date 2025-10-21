研究：喝奶不能補鈣2關鍵　過量增骨折風險！專家推1物是補鈣王者

牛奶富含鈣質。早上喝杯奶可以補充營養、強健骨骼。但愈來愈多的研究卻告訴我們，即使喝牛奶，營養效益也不高，甚至可能增骨折風險。專家指，兩大原因折損牛奶的健康價值，不如選另一替代品，鈣含量更為牛奶的2.7倍。



成年人的乳糖酶活性會下降，腸道功能減弱，分解為葡萄糖和半乳糖的能力下降，營養效能也因而降低。（The Humble Co＠Unsplash）

牛奶營養｜80%成年人有乳糖不耐症 難吸收牛奶營養

喝牛奶卻無法吸收當中營養的主要原因是普遍存在於成年人身上的乳糖不耐症。加洲大學三藩市分校醫學教授Melvin B. Heyman發表於《PEDIATRICS》的論文中就曾指出，世界上80%的成年人都存在乳糖不耐的情况，這在亞洲人中更為顯注。出現乳糖不耐症的原因，是成年人的乳糖酶活性會下降，腸道功能減弱，這令小腸對乳糖消化、分解為葡萄糖和半乳糖的能力下降，甚或完全無法消化，出現包括腹痛，腹脹，腹瀉，脹氣和噁心等症狀。結果，牛奶中的營養效能也因而降低。

喝牛奶後腸胃不適，乳糖不耐的症狀。（Anastasia Shuraeva@pexels）

牛奶營養｜喝奶無助護骨 過量增骨折風險

「牛奶強健骨骼」的傳統觀念亦正被重新審視。美國馬裡蘭大學團隊發表於《Journal of Nutritional Science》的一個研究就指出飲牛奶會增加股骨骨折的風險，相關研究發現，牛奶攝取量每增加200克，骨折風險就會增加7%，認為牛奶中的半乳糖，可能是骨折風險增加的原因。哈佛大學的一項研究同樣顯示，飲大量牛奶的成年人，骨折風險並沒有顯著降低。不同的研究亦得出同樣結論：喝牛奶無助護骨。

巴瑪臣芝士的鈣含量高達1300毫克（每100克），是牛奶的11倍。（Aliona Gumeniuk@Unsplash）

補鈣王者：巴瑪臣芝士

兩個影響牛奶健康價值的元兇，均指向「半乳糖」，針對這點，致力推廣預防性醫療的日本醫生渡邊信幸博士建議：芝士會是更好的選擇。他解釋乳酪和芝士等發酵乳製品透過發酵分解了半乳糖，身體不需分解乳糖，因此易於消化吸收。另外，日本內科專家秋津壽男醫生亦指出，經發酵的芝士，消化過程中，不會因在體內發生氧化引起發炎，而增加骨折風險。「芝士的蛋白質和鈣含量都相當豐富，超市一盒六塊裝芝士的鈣含量，是200毫克牛奶的2.7倍！」渡邊博士點出了芝士完勝牛奶的各種優點：「另一個好處是含糖量低，不易致肥。」

乳酪鈣含量高於牛奶，且脂肪含量更低。（Sara Cervera@Unsplash）

牛奶、乳酪和芝士營養成分比拼（每100克）

鈣（毫克）：

普通牛奶110

原味乳酪120

金文畢芝士460

車打芝士740

巴瑪臣芝士1300



蛋白質（克）：



普通牛奶3.3

原味乳酪3.6

金文畢芝士19.1

車打芝士25.7

巴瑪臣芝士44



脂肪（克）：



普通牛奶3.８

原味乳酪3

金文畢芝士24.7

車打芝士33.8

巴瑪臣芝士30.8



從圖表可見，巴瑪臣芝士無論是鈣還是蛋白質的含量都遠超其他對手，如果擔心脂肪過高，選乳酩也比牛奶優勝。

納豆含豐富鈣質，且經發酵有利人體吸收。（Airam Dato-on@pexels）

補鈣兼抗癌 必選豆製品

雖然牛奶的營養效能在醫學界仍存在爭議，但普遍認為，攝取鈣質時也應保持食物多樣性。其實乳製品之外，豆腐、豆漿、納豆和味噌等豆製品也是極佳的鈣來源。日本乳癌專家南雲吉則博士更注重它們的附帶好處：「大豆中的異黃酮對前列腺癌和胃癌也有療效。而製作豆腐和豆漿過程中產生的豆渣，富含膳食纖維，搭配豆製品一起吃是不錯的選擇。」

豆腐和豆漿過程中產生的豆渣，不但通便，更有助防腸癌。（Quang Nguyen Vinh@pexels）

參考資料：介護ポストセブン