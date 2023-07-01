蒸肉餅食譜｜原條魚蒸肉餅大熱！網民連番失手？大廚教零失敗竅門

鹹魚蒸肉餅大家就食得多，但原條黃魚蒸肉餅大家又食過未？近日網上社交群組有不少網民挑戰原條魚跟肉餅一起蒸，但發現魚已經蒸熟，肉餅仍未熟透，今次找來大廚講解原條魚蒸肉餅零失敗竅門。



原條黃魚蒸肉餅原來不是新鮮事（網上圖片）

原條黃魚蒸肉餅在廣東沿海一帶並不是新菜式，但因為竅門較多，而且未能提價，所以現在較少酒家製作。近日，社交群組有網民自製這道菜式，及後不少網民爭相仿效，結果失敗收場，今天我們找來大廚雷師傅，教大家怎樣還原這道傳統菜式。

原條黃魚蒸肉餅零失敗竅門

雷啟裕師傅指，原條黃魚蒸肉餅，是很容易肉餅蒸未熟，但黃魚已經蒸過熟，主要是火路不同這個原因，特別是被魚覆蓋的肉餅部分，會較難蒸熟。雷師傅建議，如果是入廚新手，應該先把肉餅蒸至8成熟，再把魚另外蒸至半熟，最後再加回肉餅上，一起蒸數分鐘，再加上熟油及豉油即成。

雷師傅要把魚切成薄件一起蒸，黃魚蒸肉餅便會零失敗。（網上圖片）

如果要一起蒸，雷師傅說其實也可以，但擺放肉餅要有技巧，要把肉餅圍成圈狀，但中間部分鋪得特別薄，薄的位置才放上黃魚。而雷師傅建議不要開邊蒸，而是要把魚切成薄件，這樣，黃魚蒸肉餅便會零失敗。

擺放肉餅要有技巧，要把肉餅圍成圈狀，但中間部分鋪得特別薄，薄的位置放上黃魚，這樣就不會蒸不熟。 雷啟裕師傅

膏蟹蒸肉餅做法相似

膏蟹蒸肉餅做法也相當接近，都是放肉餅要有技巧，把肉餅圍成圈狀，但中間部分鋪得特別薄，甚至不鋪肉餅，再放上1至2隻膏蟹一起蒸，膏蟹一般蒸12至15分鐘，肉餅圍圈鋪會較厚，所以時間上兩者會一致蒸熟，但又不至於肉餅蒸過熟變老。

膏蟹蒸肉餅做法也相當接近。（今晚煮海鮮群組圖片）

雷師傅簡易零不敗蒸肉餅比例：



材料：

上梅頭肉600克

鹽8克

糖8克

水40克

生粉12克

馬蹄少許

薑米少許

麻油少許

胡椒粉少許



做法：

先把豬肉剁碎或者絞碎，再拌入所有調味料，順時針攪拌豬肉，分2至3次加入水分，最後加入馬蹄、薑米、麻油、胡椒粉及生粉，撻肉餅數下至起膠即成。



高級會所中菜行政總廚雷啟裕師傅。（受訪者提供）l

雷啟裕師傅指切件蒸較原件蒸易處理。（網上圖片）