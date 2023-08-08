食物不耐症｜網民食完米線昏睡暈足1日　肚脹腹瀉4症狀與過敏點分

人人都可能患有食物不耐症？近日有網民於《小紅書》上發文，表示在中午時吃了一頓米線，結果下午突然感到身體不適、頭重腳輕，直至晚上仍然感覺頭暈腦脹，無法思考，懷疑自己身體出現問題，患上糖尿病前期或腦霧，故詢問網友「我到底怎麼了」。不過，原來這是食物不耐症的徵兆。



事主食完米線暈足一日 網民爭相表示同病相憐

帖文一出，不少人紛紛留言表示自己也有相似情況，有網民表示「偶爾吃了一次炒米粉直接昏睡，起來和被人打了一樣」，亦有網民指「我吃太多碳水會胸悶氣短」、「以前每天早上吃包子，吃完一整個上午昏睡在公司」。不過，亦有人留言表示「從小到大沒聽說過吃碳水頭暈甚至要昏迷的」，亦有人懷疑事主其實患有食物不耐症。

超過八成人有食物不耐症 常與食物過敏混淆

食物不耐症是當消化系統因各種原因無法妥善消化某些食物而導致的身體不適。根據香港中西醫綜合醫務中心的數據指出，食物不耐症影響着全球超過八成的人口。不過由於食物不耐症的症狀並非每次都會出現，亦多發生於進食較大分量或是連續多次進食，因此不少人會誤以為不適症狀是源於食物過敏或食物中毒。

食物不耐症相較於食物過敏或食物中毒，是一種不太嚴重的病症。一般是因為不能消化、吸收或代謝某些食物或其物質而引起不適，出現與食物過敏相似的症狀。常見的食物不耐受症包括乳製品、麵筋、咖啡因、水楊酸鹽、胺類、FODMAP(代表可發酵的低聚醣，二糖，單醣和多元醇)、亞硫酸鹽、以及果糖。

據養和李德康過敏病科中心資料亦顯示，食物不耐症的成因包括蛋白質 (如麩質）、碳水化合物（如乳糖）或化學物質（如味精）等，而香港常見的食物不耐種類有乳糖不耐、組纖胺不耐、水楊酸不耐、味精不耐等。

食物不耐症不會致命 症狀可持續數天

香港中西醫綜合醫務中心指出，食物不耐症的症狀大多與食物過敏相似，包括偏頭痛、肚脹、腹瀉、嗜睡等。食物不耐症的症狀通常在你吃不耐食的食物的幾個小時內開始，症狀最多可延遲48小時，持續數小時甚至數天，不過不會致命。

至於食物過敏是免疫系統對某種特定食物有即時過敏反應，症狀通常會在進食後幾分鐘至兩小時出現種種過敏反應，如流鼻水、呼吸困難、氣喘等，嚴重者可致命。根據香港過敏協會估算，香港約8%的人有食物過敏，近60萬人面對不同程度的過敏反應。

如自覺患有食物不耐症 應備食物及症狀日誌了解成因

如自覺患有食物過敏症或食物不耐症，養和李德康過敏病科中心則建議市民準備一本詳細的食物及症狀日誌，內裡詳列進食時間、食物及成分，以及與食物相關之症狀類別及出現次數，從而了解成因。患者亦可尋求醫生協助，利用飲食排除法（Elimination diet）診斷不耐反應。