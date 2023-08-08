立秋茶飲｜清熱散火中醫推桑葉菊花麥冬茶潤肺養陰　紓緩口乾舌燥

立秋來臨，即燥氣隨之而來，我們的口腔、鼻腔和皮膚等會變得乾燥，容易引發各種疾病。特別在夏秋交替的時候，稱為「秋老虎」的時期，天氣又熱又乾，需要特別注意養陰及潤肺。



立秋一般預示著炎熱的夏天即將過去，秋季即將來臨。（網上圖片）

立秋一般預示著炎熱的夏天即將過去，秋季即將來臨。秋天氣候乾燥，一旦出現感冒、頭痛、口乾鼻燥、咽喉乾痛、咳嗽無痰或痰少而黏的症狀，中醫認為這是燥邪引起的。因此，在選擇治療秋季燥邪感冒的藥物時，應該有針對性，不要使用過於辛辣和乾燥的藥物。

治療的關鍵在於清熱散火和潤燥，只有清熱散火和潤燥的結合才能有效治療秋季燥邪感冒。選擇用桑葉泡水來飲用是一個不錯的選擇。由於秋季的氣候原因，人們容易出現口乾舌燥、眼乾痛和眼垢多等情況。梁楚凝醫師推薦在早秋飲用桑葉菊花麥冬茶，這對潤肺降燥非常適合。

按下圖看桑葉菊花麥冬茶的材料：

桑葉菊花麥冬茶（浸泡 / steep）

3-4人分量 1級難度 15分鐘



材料：

桑葉10克

菊花10克

麥冬15克



做法：

1）洗淨所有材料。

2）把所有材料放入杯子中。

3）用熱水沖泡15分鐘。

4）放涼後，可以取代水飲用。



註冊中醫梁楚凝（受訪者提供）

秋天是一個收斂的季節，酸性和養陰的食物有點收斂的作用。 註冊中醫梁楚凝

桑葉茶需要注意用量 不要過度飲用

中醫藥書籍中記載，過量飲用桑葉茶會對身體的精血造成損傷，同時也會使脾胃受寒。長期如此可能導致身體狀況惡化，甚至引發疾病，臉色變差，精神也會低落。因此，在日常飲用桑葉泡茶時，一定要注意適量，不要過度飲用。