大圍街市$100/3隻龍蝦！網民：頭身分離都買？大廚教揀龍蝦4招

近日網上群組有網民於大圍街市購買非活龍蝦，冰鮮波士頓龍蝦$100/3隻，每隻單售$35， 另已處理的澳洲龍蝦$100半隻。網民購買後用作蒜蓉開邊蒸，結果引來其他網民的熱話。



網上群組有網民於大圍街市購買波士頓龍蝦$100/3隻。（香港茶餐廳及美食關注組）

波士頓龍蝦$100/3隻 網民：頭身分離不新鮮

有網民指出，圖中的3隻冰鮮波士頓龍蝦，已經出現頭身分離的現象，證明已死掉了一段時間，而他回家後把龍蝦開邊，其肉質也並非太新鮮，幸好未出現肉身變白或失去光澤的情況。

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波士頓龍蝦習性不同 寄物蟲多易變質

之前，更有網民指出波士頓龍蝦並非龍蝦，而是美洲螯龍蝦，與真正野生及生長於海水的龍蝦有異。美洲螯龍蝦雖然名字中帶有「龍蝦」二字，但實際上跟龍蝦屬的物種在外型及分類地位完全不同。

中國山東省立醫院副主任醫生榮瑩指出，波士頓龍蝦身體內就有較多細菌，而且波士頓龍蝦是高蛋白食物，如果保存不妥則容易變質。波士頓龍蝦死後會被細菌會分解，可能會導致中毒。如果波士頓龍蝦死了一段長時間，但沒有其他異常情況，如沒有發黃、發黑、變臭等，則可以適量進吃，也不會對身體產生不良影響。可是，當波士頓龍蝦死一段長時間，且發黃、發黑、變臭等，證明波士頓龍蝦已經變質，則不能吃，吃了容易危害身體健康。

龍蝦易受副溶血性弧菌感染 必須妥善烹煮

根據食安中心指引，其中生吃或未經煮熟的海產最常副溶血性弧菌，副溶血性弧菌是一種嗜鹽的孤菌，存在於海洋及海產內，特別是甲殼類食物例如蝦、龍蝦及蟹類。只要把海產煮至75度達30秒以上，就可以將副溶血性弧菌殺死。

副溶血性弧菌食物中毒的症狀有，腹痛、肚瀉、嘔吐及發燒，並一般在12至24小時內發病。

6月初海鮮群組的龍蝦肉身變白或失去光澤相片。（香港街市魚類海鮮研究社）

如龍蝦或蝦肉浸水太久，就會變白及失去光澤，因為魚檔會把死去的海鮮住冰水來出售，愈變白及失去光澤，代表死去時間愈長。 雷啟裕師傅

按下圖看大廚教你4招選購龍蝦：

大廚教你4招選購龍蝦



1）如果購買新鮮龍蝦，就要選擇生猛，如果是慢爪（即爪腳無力郁動速度慢），則代表龍蝦不新鮮。

2）想選購死龍蝦，也有一些要訣，就是頸部要緊致，不會頭身分離。

3）蝦肉變白就絕對不能購買，代表死去時間較長。

4）如魚檔把龍蝦開邊出售，就不建議購買。



高級會所中菜行政總廚雷啟裕師傅。（受訪者提供）