扇貝｜網民分享$45斤紅毛鏡鮮甜無比！蘇施黃教點處理2分鐘食得？

紅毛鏡是香港其中一種本地產扇貝，因為懂得拍動貝殼游走，也有「飛鑼鏡」之稱，為秋季至冬季一種常見的海產，當造時間$40便有一斤，這種扇貝應該怎樣烹調呢？



紅毛鏡是香港其中一種本地產扇貝，為秋冬一種常見的海產。（網上圖片）

紅毛鏡街市初現 網民指$45有交易

進入秋季，紅毛鏡開始出現於街市，有網民買到後更即時在facebook中分享，引來不少網友討論。這種本地產的扇貝，最小的只有5至6厘米，而最大的可以超過一隻手掌。不同大小的價格差異也很大，小的只需$40左右便有一斤，手掌般的需要$120/斤或以上。這種扇貝肉身較薄，而且鮮甜無比。不少名人如蘇施黃、大廚黃永勝師傅，都認為它比進口的大扇貝更美味。

紅毛鏡又名鏡貝或飛鑼鏡，中國及台灣稱為「日月貝」或「圓貝」，盛產於日本、台灣以及南中國水域，是扇貝科生物，貝殼由兩片組成，一面是褐紅色，一面是白色。供應期為每年9月至翌年3月，當造期為每年11月至翌年1月。

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最近網民指，細紅毛鏡$45/斤便有交易。（香港街市魚類海鮮研究社）

按下圖看網民購買紅毛鏡：

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蘇施黃教大紅毛鏡可蒜蓉蒸

蘇施黃頻道曾教網民怎樣清洗紅毛鏡，因為紅毛鏡大多是本灣出產，所以比較污糟。大隻的紅毛鏡，首先要去掉黑色的中腸線，之再去除底的鰓部，再清洗所有黑色的髒物，便可以拿去蒸，放上蔥蒜或粉絲，大火蒸2分鐘即成。

按下圖看蘇施黃教蒸紅毛鏡：

大廚黃永勝師傅：細隻紅毛鏡宜烚煮

大紅毛鏡的處理方法與一般扇貝無異，可是細紅毛鏡是較常見，而且價錢超值，怎樣處理才是最佳方法？大廚黃永勝師傅指，細隻紅毛鏡要去腸及鰓是非常困難，弄不好反而會破壞肉身。最好的方法就是原隻烚煮，先把細紅毛鏡用清水清洗，用擦子洗擦紅毛鏡的殼身，把表面的髒物沖走。之後原隻細紅毛鏡，放進沸水，烚煮2分鐘即成，並只吃白色肉的部份。

細隻紅毛鏡宜烚煮，用清水及擦子洗擦紅毛鏡的殼身，再烚煮2分鐘即成。 大廚黃永勝師傅

細隻紅毛鏡宜烚煮。（香港街市魚類海鮮研究社）

參考資料：教煮蘇／百度百科