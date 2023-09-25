大成街市養殖蝦扮海花蝦/海鬼蝦/老虎蝦？究竟咩蝦？宜豉油王茄汁

休魚期後海蝦當造，海鮮群組連續幾個星期滿滿是蝦相關的帖文，雖然花竹蝦及海中蝦成為主流，但一種養殖的草蝦，近年以價廉物美攻陷各大小街市，究竟這種草蝦是什麼來頭？



有網民在海鮮群組發文，街市有海鮮檔把養殖的草蝦寫成九節蝦及海花蝦。（網上圖片）

養殖草蝦扮海蝦成慣例

有網民在海鮮群組發文，指黃大仙大成街市有海鮮檔把養殖的草蝦，寫成九節蝦及海花蝦，甚至有海鮮檔寫成海鬼蝦。其他網民指檔主為了更易出售，便會把草蝦改成其他名稱魚目混珠，因為寫上草蝦，反而人們不知道是甚麼蝦種，聽到「草」字，會誤以為是淡水蝦。

按下圖看網民的熱烈討論：

香港沒有九節蝦只有九蝦 鬼蝦長近一呎

有網民指香港其實沒有九節蝦，只有大陸才會叫九節蝦，香港只有一種叫九蝦。另外，有些海鮮檔會寫上老虎蝦或鬼蝦，但根據香港街市魚類海鮮研究社的圖片，老虎蝦的斑紋較突出，顏色分別較明顯，與草蝦的體型較接近，但沒有養殖貨。而鬼蝦是一種較大的品種，雖然顏色上與草蝦相似，但其體型有接近1呎長，也同樣沒有養殖。

按下圖看圖解不同種類的蝦：

草蝦養殖時間短不易死 不宜白烚可豉油王茄汁煮

草蝦為對蝦屬下的一種，是對蝦科中最大的一個品種，雌性最大體長可達33厘米，是世界上產量最大的養殖蝦，對鹽度適應力較強，可適應鹹水或淡水環境。台灣水產試驗所更指出，低鹽度的環境下更可加快草蝦的脫殼生長速度，因應產地及鹽度的不同，顏色會帶紅、灰或黑，因為有鹹水或淡水的養殖，所以普遍不能生食。在越南、泰國及台灣均有養殖，台灣養殖草蝦非常成熟，已經有五十年歷史。

大廚黃永勝師傅指，養殖草蝦一直是市場常見的物種，因為其生命力強，買回來數小時也未死掉，而且體型較大，最適合濃味烹煮，如豉油王、椒鹽或茄汁烹煮，比較不適合白烚，因為蝦肉雖然爽彈，但其蝦味並不突出，因為體型大也可用作蒜蓉開邊蒸。

大廚黃永勝師傅指，，最適合濃味烹煮，如豉油王、椒鹽或茄汁烹煮。（網上圖片）

參考資金：香港街市魚類海鮮研究社／惠農網