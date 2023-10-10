烏頭入秋肥美多油！有鹹淡水之分哪種好味？元朗烏頭最出名有原因

烏頭在秋冬季節最為肥美，而最出名就是本地養殖的元朗烏頭。烏頭原是一種稱為鯔魚的鹹水魚，後來經過多次的淡化，成功將野生轉為魚塘養殖，並成為香港獨特的水產。



烏頭魚原本是一種鹹水魚，有鯔魚之稱。（資料圖片）

烏頭魚適應力強 鹹淡水皆可生存

烏頭魚原本是一種鹹水魚，有鯔魚之稱，並廣泛分布於全球的溫及熱帶海域的沿岸。喜歡棲息在鹹淡水交界的海口，幼魚可溯河進入淡水河川。每逢產卵期，烏頭魚會洄游至近岸產卵。對環境的適應性很強，遭污染的港灣及淡水河川皆可生存。

烏頭在秋冬季節最為肥美，而最出名就是本地養殖的元朗烏頭。（資料圖片）

元朗烏頭的由來 鹹水烏頭魚轉淡水飼養？

由於六十年代新界不少村民開始棄耕，並將耕地改成魚塘養魚，起初是以養殖鯇魚或金山鰂為主。但及後引入烏頭魚，就有多個說法，有人說是在馬鞍山水坑發現這魚種，有人說是沙頭角海邊發現。每年入冬後，成群的烏頭魚回到溫暖海邊，找尋位置產卵，這段期間漁民便在海邊打撈魚苗，將野生魚種放入魚塘養大。

新界漁民將鹹水烏頭魚轉為淡水飼養，是經歷不少挫折，起初的死亡率高達四成，後來改用鹹水再慢慢注入淡水淡化，延長水質改變的時間，使魚苗逐步適應淡水。在元朗的魚塘，土壤裡更帶有鹽分，加入淡水後也會呈現微鹹的狀態，所以非常適合飼養烏頭魚，因此，元朗烏頭特別出名。

養出來的烏頭肥美多魚油，飼養九個月便有一斤重，可以推出市場出售。（資料圖片）

海水烏頭長得慢 淡水烏頭有泥味

鹹水烏頭生長慢，肉質鮮甜較實，而且魚油往往不多。相反，淡水烏頭長得快，因為淡水環境有充足的水藻供食用，可是水藻會令烏頭帶有泥味，但是淡水較肥美多魚油。用淡化這種低鹹度的飼養方法，便能改變烏頭的缺點，又可解決鹹水烏頭生長慢的問題，以及排除泥味，養出來的烏頭肥美多魚油，飼養九個月便有一斤重，可以推出市場出售。

根據香港街市魚類海鮮研究社的文章所指，烏頭現時同樣有養殖貨及野生貨，冰枱所見多為養殖魚，活魚多是野生鹹水魚。烏頭魚全年皆有，街市所見多數是10両至2斤，並以原條出售，野生或養殖價錢也不貴。

選擇一斤以上的大烏頭才好吃，因為大烏頭的油脂較多肉質結實。（資料圖片）

簡單家常菜 鹹檸檬蒸烏頭

烏頭做法有很多，有泰式明爐烏頭、潮式有凍烏頭，以及簡單家常菜鹹檸檬蒸烏頭！應選擇一斤以上的大烏頭才好吃，因為大烏頭的油脂較多，肉質結實，同時亦比較甘香。烏頭魚富含蛋白質、脂肪酸、維他命B、E、鈣、鎂、硒等營養。

【鹹檸檬蒸烏頭食譜】家庭風味蒸魚菜 一斤重烏頭最結實甘香！

鹹檸檬蒸烏頭食譜

+ 1

參考資料：楊氏水產／香港街市魚類海鮮研究社