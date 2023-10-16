消委會朱古力｜29款全含重金屬！Amedei鎘超標17%哪款最平評滿分?

消委會檢測29款朱古力含重金屬污染物！朱古力是很多人都喜歡的食物，常見的Godiva、Lucullus、Lindt等消委會給予的評分又如何？除了朱古力的糖分和脂肪要關注外，重金屬含量也不容忽視，如何食用或挑選朱古力消委會有3大建議可參考。



消委會朱古力檢測 瑞士朱古力評分最高最平

不少人認為吃朱古力有紓壓作用，同時還是不少大人和小朋友喜歡的零食。消委會在本年3月至4月，在不同零售店選購了29款朱古力樣本。全部樣本都含有重金屬污染物如鉛、砷、鎘等，更有部分檢驗出可致癌的多環芳香烴，但大部分樣本都沒有超標，符合法例規定。當中Milka Alpine Milk Bar 瑞士牛奶朱古力價格最低（$10/100克），而消委會評分中更獲5星滿分，可說是抵食之選。

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14款滿分朱古力 Lindt、Meadows Godiva 4.5分 吉百3分

只有1款Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%朱古力，它除了價格最貴（$160/50克）外，的重金屬鎘含量更超出歐盟規定的上限17.1%，是所有樣本中評分最低的。而Lindt、 Meadows、IKEA常見的Choklad Ljus朱古力評分都有滿分；至於Godiva有4.5分、Lucullus 4分，Cadbury吉百利朱古力僅有3分，只比Amedei高。

鎘是天然存在於地殼表面的金屬元素，如動植物居住及生長環境受到鎘污染，鎘便會在食物鏈中累積傳遞。如長期進食鎘含量高的食物，可能會損害腎臟。消委會已將鎘含量超標的樣本測試結果轉交食安中心跟進。

牛奶朱古力平均糖含量高黑朱古力9成 但更低脂！

牛奶朱古力平均糖含量高黑朱古力9成但更低脂！（istockphoto）

在消委會的所有樣本中，撇除2款標示無添加糖的黑朱古力樣本，所有測試樣本每100克含量都超過15克糖，屬於「高糖」食物。當中又以牛奶朱古力的糖含量普遍較黑朱古力高。以每100克計算，牛奶朱古力平均含53.8克，而18款有添加糖的黑朱古力樣本，平均每100克含量有28.2克糖，低過牛奶朱古力含糖量約90.8%。

牛奶朱古力平均糖含量高黑朱古力9成但更低脂！（istockphoto）

但整體來說，黑朱古力樣本的平均總脂肪含量卻又比牛奶朱古力高。黑朱古力每100克平均含 42.8克脂肪；而牛奶朱古力每100克平均含33.3克脂肪，故黑朱古力樣本的平均總脂肪，較牛奶朱古力樣本高 28.5%。雖然如此，但所有樣本中，沒有黑朱古力檢出反式脂肪，而牛奶朱古力則有 2 款分別檢出每100克0.1克及 0.2 克反式脂肪，大家記得按身體所需，細心觀看營養標籤了。

消委會建議 進食朱古力3大貼士

以一般成年人為例，應限制每週朱古力的攝取量在100克以下。（istockphoto）

1.留意攝取量



可可含有豐富的多酚類化合物，例如黃烷醇和類黃酮，對健康有好處。有研究顯示，食用朱古力或可可產品可助改善血脂和心臟病的風險。然而食用朱古力仍要適可而止，最新研究指出，以一般成年人為例，應限制每周朱古力的攝取量在100克以下。

2.留意可可含量比例



一般來說，可可含量較高，多酚類化合物含量較高，而糖含量會較低。消費者若想攝取有益的多酚類化合物，可考慮進食可可含量較高的黑朱古力（70%以上）。

3.小心咖啡因



咖啡因天然存在於可可豆內，會刺激中樞神經系統，有提神作用。（istockphoto）

咖啡因天然存在於可可豆內，會刺激中樞神經系統，有提神作用。然而，過量攝取咖啡因可影響睡眠、引起胃部不適、心跳加速等。兒童、孕婦和授乳婦女需特別注意咖啡因的攝取量。歐洲食物安全局建議兒童每日攝取咖啡因的分量不要超過每公斤體重3毫克。以一個約20公斤重的兒童為例，每日不應攝取超過60毫克咖啡因，以樣本平均檢出的咖啡因含量計算，即約61.7克的黑朱古力。

資料來源：消委會