龜苓膏｜滋陰益腎清熱解毒1原因中醫反對食用！3類人不宜 忌吃1物

龜苓膏滋陰益腎，相信人人都聽過，雖然它功效多，但原來中醫是不建議服用的！為什麼呢？吃龜苓膏又有什麼宜忌要注意？我們請來徐澤昌中醫師為我們解惑。



龜苓膏滋陰益腎解毒 除了龜板成分還有什麼？

龜苓膏是華人偏愛的保健聖品之一，筆者小時候也喜歡吃它，但你可有好奇龜苓膏中是否真的有烏龜呢？現今市面上有些龜苓膏其實不含龜板，其功效和傳統的龜苓膏一樣嗎？我們請來了徐澤昌中醫師為我們解惑。

龜板 是傳統龜苓膏的主要材料(網上圖片)

徐醫師指，常見的龜苓膏主要成分有龜板和土茯苓，但不同的生產商或老字號涼茶店的龜苓膏均有其獨門秘方，會添加不同的中藥材成分及分量，如生地、金銀花、荊芥、白鮮皮等。不同的中藥材和其成分比例，也會影響整個龜苓膏的功效和服用者的反應。

徐澤昌中醫師為我們講解關於龜苓膏的資訊（圖片由受訪者提供）

龜苓膏中的龜板滋陰潛陽，滋補肝腎陰，能改善因陰虛而出現手心足心熱、口乾舌燥等症狀，另外有益腎健骨的作用；土茯苓則能解毒除濕，通利關節，能改善濕疹及肢體拘攣的問題。龜苓膏功效雖多，但大前提是當中的材料是否「貨真價實」，如龜苓膏不含龜板，會對療效大打折扣！

龜苓膏滋補中醫卻不建議服用！

龜苓膏為一類「藥食兩用」的中藥(網上圖片)

龜苓膏雖然功效多，但問到會不會推薦人服用，徐澤昌中醫師卻明確地說不！這是因為龜苓膏為一類「藥食兩用」的中藥，很多人以為「藥食兩用」的中藥很平和，可以隨便吃，結果導致身體出現問題。如紅棗、生薑吃多了也會上火，綠豆、西瓜吃多了會胃痛、眩暈。

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徐醫師指，除非本身對自己的體質和中藥的功效已有一定的掌握，及能夠隨著身體的變化去選取合適的中藥產品服用，否則在未經中醫師診斷之前，服用任何含有中藥成分的產品均會有機會產生不良反應。因此並不建議人們自行服用龜苓膏。

龜苓膏不宜與寒性食物同食 3類人要小心

龜苓膏不宜與寒性食物同食海鮮等同食(網上圖片)

就算你能如徐醫師所指，對自己的體質和中藥的功效有所掌握，可放心大膽去吃龜苓膏也好，有些關於龜苓膏的宜忌也要知道！徐澤昌中醫指，一般人都知道龜苓膏屬性寒涼，不宜於寒性食物同服，如海鮮、雪糕等。

除此之外，台灣翰鳴堂的中醫診所院長賴睿昕中醫師，亦曾在其官網中分享，有3類人要慎吃龜苓膏：

龜苓膏滋陰益腎解毒(網上圖片)

1.消化功能不佳、易腹瀉者

由於龜苓膏屬性偏寒涼，所以脾胃虛寒、較弱，有食慾不振、消化功能不佳問題，且平時就容易腹瀉拉肚子、大便較稀溏的朋友不宜多吃。



2.生理期間及前一周婦女

女性生理痛的發生，多是因為氣血瘀滯，導致氣血不通、不通則痛而引起。如果又食屬性寒涼的龜苓膏，可能會讓氣血阻塞的狀況更嚴重。故一般建議婦女朋友在生理期間、生理期來之前一周，或是月經來潮時容易經痛，平時不宜多吃。



3.妊娠期間的孕婦

大劑量的龜板有興奮子宮、促進宮縮的可能。懷孕期間若長期或大量服用，可能會影響胎兒、母體健康。



資料來源：徐澤昌中醫師/台灣翰鳴堂