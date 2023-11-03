心臟病｜吃完甜品運動燒脂係錯？輕視1因素增中風、心臟病風險

食完甜點做運動還債係錯？你有試過吃完甜品心生罪惡感，決定多做點運動補償？你又有沒有大膽想過， 只要運動做得足夠，胡亂吃喝根本不是問題？這種觀念其實是錯！



皮下脂肪≠內臟脂肪 運動瘦身≠健康

你有沒有在吃過甜品，又或者其他高熱量的食物後。選擇利用運動把熱量消耗掉？如果只是偶然一次半次當然沒有什麼問題，但如果長期都是這樣的話就要小心了！根據CNN報道，北卡羅來納州海波因特大學生理學家兼健康與人類表現副教授科林卡里克博士，對這種生活方式提出了警告，就算你常做運動、身材苗條，但如果長期保持惡劣的飲食習慣， 身體狀況也不會健康。

運動+瘦≠健康！惡劣飲食更傷身（istockphoto）

運動時間更長還是強度更高，教授認為對身體而言並不重要，運動是不能完全扭轉不良飲食的影響。常運動的人可能只有很少的皮下脂肪，但如果有惡劣的飲食習慣，如暴飲暴食、常吃快餐、薯條、汽水等高脂肪食物，少吃水果蔬菜等等。就算看起來苗條， 皮下脂肪很低，但他們身體內的內臟脂肪絕對會令人難以想像！

內臟脂肪比皮下脂肪更危險 易增中風心臟病機會

食用高糖、高鹽和碳水化合物的加工食品會導致內臟脂肪堆積（istockphoto）

科林卡里克博士指，如果運動但忽視健康飲食，過早死亡的風險也會增加，原因就是內臟脂肪作怪。內臟脂肪用肉眼看難以發現，因為它包裹着身體的內臟器官，同時內臟脂肪比你看到的外層脂肪更危險！

食用高糖、高鹽和碳水化合物的加工食品會導致內臟脂肪堆積，即使你皮下脂肪低，身材纖瘦，但內臟脂肪過高也可能會有肥胖症患者相同的風險。如大量內臟脂肪在全身循環的血管中，可能導致動脈硬化和變窄，即動脈粥狀硬化。這種阻塞會阻止血液流向身體的其他組織，並增加心臟病發作和中風的機率。

減肥出外進餐應該點揀？注意3點阻油脂吸收

減肥出街食飯應該點揀？（istockphoto）

想要健康地減肥，不想錯誤地培養出危險性更高的內臟脂肪？培養健康的飲食習慣就是重中之重，但是在香港這個忙碌的城市，很難每一餐都靠自己煮食，總會有出街吃飯的時候。這時就要留意3點，包括增加蔬菜量、避開加工豆類製品等。

外食遇到高油食物該怎麼辦？（按圖看清👇👇👇）