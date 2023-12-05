潮汕牛肉火鍋爆紅4原因要求高！6小時內宰割到上枱！涮牛肉3起3落

港人北上近期屢破新高，11月更錄得至少583萬人次，單單是上周六，已經有接近29萬香港人北上，而潮汕牛肉火鍋更加是港人最愛，究竟潮汕牛肉的火熱原因是什麼？對牛肉的品質要求有多嚴謹？



潮汕人非常注重牛肉本身的原味道，而且一定要新鮮，還要刀工精細。（網上圖片）

潮汕牛肉火鍋爆紅4大原因

1）潮汕人對牛肉講究 其他地方難以複製

潮汕人是懂得吃，在中國無人不知，為了滿足口味刁鑽的潮汕人，潮汕菜對食材的要求非常苛刻，追求食物的原汁原味，連牛肉火鍋都要注重牛肉本身的原味道，而且一定要新鮮，還要刀工精細，切法要求甚高。

由於到了外地，食材的品質沒法控制，所以以往在外地很難複製，始終火不起來，不如四川麻辣火鍋或老北京銅火鍋，早早就傳遍整個中國。

從活牛宰割到運送到火鍋店手上，最後送上桌食用，時間都要控制在6個小時內。（網上圖片）

2）潮汕操作才吃出新鮮牛味

潮汕牛肉火鍋對牛肉食材的重視度極高，潮汕人執著於牛肉，但當地並不產牛。潮汕當地的牛肉火鍋，所用的活牛，都是從雲南貴州運來，換而言之，潮汕人吃的是雲貴高原的黃牛。正宗的潮汕牛肉火鍋，講究的不是產地，而是牛肉的新鮮度。

從活牛宰割，到運送至火鍋店，最後送上桌食用，時間都要控制在6個小時內，這樣的牛肉才最新鮮。有些潮汕本地的牛肉火鍋，在牛直接宰殺後，就上桌食用，所以牛肉還保持溫暖，甚至還會抽搐，但現時已經買少見少。

用來做火鍋的黃牛，年齡雖然在2至3歲，太老或太嫩的，對口感都會有所影響，不如騸牯牛的要求，只吃一歲的閹割公牛，潮汕牛沒有公母之分，雖然公牛的肉質會硬一些，比較適合用來做牛肉丸，而母牛的肉質會柔嫩一點，比較適合用來涮牛肉火鍋。

正宗的潮汕牛肉火鍋，會挑選一些放養山地牛，這跟吃飼料的牛，口感上完全不同，脂肪及肉的比例會比較均勻。最後，潮汕牛肉更不能腌制，而且未經急凍，不能以機器刨片，只能用人工手切，對師傅的刀工要求甚高。

涮牛肉10秒左右，把牛肉放下再拿起各三次，牛肉可達到最鮮嫩的程度。（網上圖片）

3）涮牛肉的三起三落

潮汕牛肉火鍋最常用的鍋底，就是簡單的清水湯底。另外，近年也有牛骨熬制的牛骨湯底，或一種完鍋上的牛雜鍋底。讓很多喜歡吃辣的朋友失望，正宗的潮汕牛肉火鍋是不設辣的，原因非常簡單，要吃出牛的鮮味，就必須去掉濃味的食財。

由潮汕牛肉火鍋出現至今，也不過是這一百年內的事，最早的做法，是用沙茶醬作為鍋底，直至爐具的普及，現時火力充足，把沙茶醬放入湯底，很容易出現粘底的情況，在80年代初慢慢改變成現在的清湯鍋底。

潮汕牛肉火鍋有3個進食原則，與現時營養師要求的不同，要先牛肉後蔬菜，第二，先吃瘦的牛肉後吃肥的牛肉，先下耐煮的部位後下易熟的部位。可以按照這樣的順序，先從嫩肉、牛舌開始，到三花趾及五花趾，再是匙柄，然後吊龍脖仁，最後就是肥胼及胸口朥。

火鍋要保持不沸騰的狀態下，用撈勺盛著牛肉，合共涮10秒左右的時間，把牛肉放下再拿起各三次，這樣的三起三落，牛肉可達到最鮮嫩的程度，才乎合潮汕人的要求。

在潮汕牛肉火鍋店，你會發現較少辛辣的蘸料，大多只有辣椒碎。（網上圖片）

4）牛肉的蘸料不能搶味

吃潮汕牛肉火鍋，蘸料也是不可忽略的，潮汕人有兩種最地道的蘸料，就是沙茶醬和普寧豆醬，沙茶醬其實是印尼沙爹醬，再經經過潮汕人的改良，成為了今時今日的中國版本。現時國內的潮汕牛肉火鍋店，大多會自己調配沙茶醬，而且甜味多辣味少，與牛肉搭配一起，並不會搶去牛肉的鮮味，反而能相得益彰。

另外，就是普寧豆醬，是一種潮汕地區的特色醬料，由大豆發酵而成，鹹中帶甜且風味獨特。在潮汕牛肉火鍋店，你會發現較少辛辣的蘸料，大多只有辣椒碎，目的也相當明顯，就是為了保持牛肉本身的風味。

潮汕牛肉為港人北上的熱門食品之一，預計入冬後熱潮會繼續維持。（網上圖片）

資料來源：美食天下／澎湃新聞