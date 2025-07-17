「遠光盃」大灣區珠港澳計算機設計大賽　理大學生獲二等獎

2025 年「遠光盃」大灣區珠港澳計算機設計大賽決賽暨教育創新與產業協同創新大會，日前在北京師範大學珠海校區舉行。比賽以「智啟灣區‧創享未來」為主題，大賽共收到 80 個單位推薦的 305 件參賽作品，涵蓋人工智能、大數據、虛擬實境、遊戲開發等領域。理工大學郭譽豪教授和鄭博匡教授指導的學生作品《無聲音悅》在「軟體應用與開發」賽道榮獲二等獎。



珠港澳三地精英參與

是次比賽由珠海市計算機學會、香港新興科技教育協會聯合主辦，吸引了來自珠港澳三地的高校、企業、科研機構以及各界技術人士參與。香港新興科技教育協會創會主席洪文正在開幕式上致辭，強調香港新興科技教育協會致力於推動科技教育與產業協同發展。

經過激烈的初賽選拔，64 件作品獲得三等獎，99 件作品獲得優秀獎，其中 59 件作品成功晉級決賽，獲獎選手將有機會納入灣區青年科技人才庫，開啟他們的科技職涯。

評審專家從創意、技術難度、應用價值等多維度進行評審，最後選出特等獎 1 個，第一名 19 個，二等獎 34 個。（香港新興科技教育協會提供）

評審專家從創意、技術難度、應用價值等多維度進行評審，最後選出特等獎 1 個，第一名 19 個，二等獎 34 個。理工大學郭譽豪教授和鄭博匡教授指導的學生作品《無聲音悅》在「軟體應用與開發」賽道榮獲二等獎。這項成就不僅展現了香港理工大學在電腦領域的教學和研究實力，也體現了香港青年科技人才的卓越創造力和實踐能力。

香港新興科技教育協會以「視野、創新、博識、承擔」作為培育人才的目標，大會希望透過是此活動，倡導並創造條件讓青年學生認識、關心資訊科技發展；同時為老師提供各種支援教育服務，提升教師的專業質素。