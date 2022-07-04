我的行動承諾撥款加強版全年接受申請　一文睇清申請流程注意事項

教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款，政府資助中、小學可申請一筆不多於30萬元的撥款，推行國民教育和國家安全教育或媒體資訊素養教育，並因應疫情推出優化措施。以下將分析學校應如何申請撥款、以及申請撥款時的注意事項。



1.撥款金額

受政府資助的中、小學（包括特殊學校），可提交一項不多於30萬元的申請，用作加強國民教育和國家安全教育、媒體資訊素養教育，申請不計算入每所學校每一學年可使用的申請名額內。

2.撥款期限及申請期限

受疫情影響，優質教育基金於1月宣布「我的行動承諾」加強版撥款計劃將全年接受申請。

3.撥款用途

根據優質教育基金文件，撥款需用於推行國民教育和國家安全教育、媒體資訊素養教育，撥款資助用途包括：購買相關的學生講座／工作坊、教師培訓、參觀具公信力的新聞機構、體驗活動等。

為確保資源能充分使用在舉辦學習活動上，讓學生直接受惠，如非必要，學校應避免投放過多撥款購置器材設備。若學校如需運用攝錄器材進行與媒體和資訊素養教育相關的活動，應在可行的情況下調配學校現有資源，避免重新購置已有的設備，造成浪費。

4.招標注意事項

優質教育基金於文件中特別提醒學校，申請撥款時應以審慎務實為原則，並按學校實際需要作出預算。例如可按需要向不同機構購買各款服務或物資，以及按基金的採購準則就物品或服務招標。

根據優質教育基金《人事管理及採購指引》，學校採購項目超逾 5,000 元但不多於5萬元，學校須最少索取兩份口頭或書面報價作參考。若項目超逾 5萬元但不高於143萬元，則須最少索取五份書面報價單作參考。

另外，指引列明學校需確保投標是公平競爭，在批出合約過程中，與實際或有意參與者討論時，不應違反競爭精神。參與基金計劃或草擬報價邀請書／投標文件的人士，不可參與有關的報價／投標。

5.如何申請

學校可登入優質教育基金網頁填寫和提交電子計劃書，按申請範疇和項目填寫開支預算，當中包括所需數量和單價。申請前學校必須諮詢教職員有關計劃書的意見，並透過會議或傳閱方式交由校董會／法團校董會／學校管理委員會審議及通過。

6.審批程序和通知申請結果

一般而言，如計劃書具備清晰、詳盡和合理的內容，優質教育基金將於接獲申請起計6個星期內完成審批，然後向學校發出申請獲批書面通知。學校獲書面通知後，須與基金簽訂協議書後，受款學校才可開展計劃活動。