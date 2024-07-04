iOS 19預告更新內容曝光 性能大提升AI技術全面進化 代號有驚喜
撰文：中關村在線
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隨着iOS 18的發布，用戶們對iOS 19的期待也愈發強烈。據最新消息，iOS 19將帶來一系列革命性的更新，其中最引人注目的莫過於蘋果AI技術的全面升級。
據悉，iOS 19將引入全新的Apple Intelligence大模型，讓Siri等智能助手具備更強大的自然語言處理能力和學習能力。此外，iOS 19還將進一步優化系統性能，提升設備的響應速度和穩定性。
另外，馬克•古爾曼（Mark Gurman）在最新一期的 Power On 時事通訊中透露，蘋果公司已正式開始開發 2025 年的主要操作系統：
iOS 19（Luck — 好運）
macOS 16（Cheer — 歡呼）
watchOS 12（Nepali — 尼泊爾人 / 語）
visionOS 3（Discovery — 發現）
古爾曼表示，雖然現在談及這些還為時過早，畢竟，今年的軟件還沒有向公眾發布。但這是正常的時間表，該公司已經在開發明年的硬件產品，並且需要隨附的軟件來開始測試設備。
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