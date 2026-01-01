iPhone Fold外屏僅5.3吋細過mini！4:3闊摺疊設計竟為成全這功能

據報道，蘋果首款摺疊屏iPhone Fold外屏尺寸僅為5.3吋，這比已經停產的iPhone mini還要小，後者屏幕是5.4吋。該報道讓不少人疑惑，蘋果為何要選擇如此緊湊的機身設計。



有分析指出，如果外屏設計得更修長，接近傳統手機形態，那麼展開後的內屏就會更趨近正方形，這種比例對於視頻播放、分屏多任務等使用場景來說，體驗都頗為彆扭。

反之，若內屏採用更適合分屏操作的矩形比例，就必然會導致外屏變得更寬或尺寸更小，外屏的使用體驗也會偏離用戶對傳統手機的認知習慣。

回到iPhone Fold上，消息稱該機內屏比例接近4:3，這一設計表明蘋果更傾向於上述第二種產品思路，4:3的內屏比例，讓蘋果更輕鬆地將iPadOS系統中成熟的多任務處理功能，移植到摺疊屏上。

如此一來，內屏就成為用戶的核心屏，蘋果優先保障這種iPad式的大屏體驗，而不是追求傳統智能手機那種修長式的屏幕形態。

如果是摺疊形態，iPhone Fold手感更接近日常使用的小屏手機，畢竟5.3吋的外屏小於市面上幾乎所有主流摺疊屏，這也表明蘋果有意摒棄「外屏作為主力屏幕」的設計理念，推薦用戶使用內屏。

值得注意的是，這種屏幕形態在業內被稱之為「闊摺疊」，除了蘋果，後續Android也會有闊摺疊機型上市，我們拭目以待。

