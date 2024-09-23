Dyson 360 Vis Nav吸塵機械人/WashG1洗地機登場｜Dyson今天在香港推出兩款全新地板清潔利器 -- Dyson 360 Vis Nav吸塵機器人及Dyson WashG1洗地機。這兩款創新產品不僅充分展現了Dyson對卓越性能和健康潔淨的極限，更為了香港及亞洲家庭的地板清潔需求而推出進階新品。



Dyson 360 Vis Nav吸塵機器人終於帶來香港

Dyson 360 Vis Nav吸塵機器人

Dyson 360 Vis Nav吸塵機器人堪稱是Dyson最強大的吸塵機器人。它採用D型機身設計，配備Dyson獨有的Hyperdymium摩打，搭配強勁的氣旋分離技術，可產生高達65AW的吸力，有效吸除深藏於地板縫隙的細微塵埃。與此同時，機器人亦配備三種不同材質的全寬度吸頭，可輕鬆清潔不同類型的地板。軟絨尼龍刷毛適合硬質地板，防靜電碳纖維刷毛可深入清除地板縫隙的微塵，而高密度硬尼龍刷毛則能深層清潔地毯。

值得一提的是，Dyson 360 Vis Nav採用先進的即時定位與地圖構建系統(SLAM)，配備26個環境感應器，能夠在黑暗環境下識別周圍環境，自動規劃清潔路線，並在MyDyson app上繪製清潔熱力圖，供用戶參考。此外，它還可直接連接手機app，讓用家遙距操控和調整清潔設定。

Dyson WashG1洗地機

除了吸塵機器人，Dyson同時推出首部專為硬地板而設的洗地機Dyson WashG1。它採用創新的洗地技術，不依賴吸力，而是透過雙滾筒逆向旋轉及持續注水的方式，有效洗淨地板。同時配備1公升容量的清水箱和高達35分鐘的運行時間，過千呎的大屋都沒有問題。

滾筒表面密集分佈64800根超細纖維刷毛，加上Dyson獨有的三重固液分離技術，可高效清除各種乾濕污垢及毛髮，同時有效分離固體垃圾和污水，確保使用更潔淨，維護也更方便。

全新設計的拖吸機頭，在水泵的動力下，污水被抽入容量達0.8公升的污水箱中，而固體碎屑則留在網格底盤上。

此外，Dyson WashG1提供三種補水等級及強效模式，讓用戶根據實際需要自由調整出水量和濕度，靈活應對不同類型的地板污垢。

Dyson 360 Vis Nav吸塵機器人售價$10980港元起，而Dyson WashG1洗地機售價為$4680，兩款新品將於9月25日正式推出。