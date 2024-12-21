聖誕禮物2024｜今年聖誕節，選擇完美的電子產品作為禮物是每個人的心願。無論是充電池、耳機還是其他科技配件，這些實用而時尚的禮物都能讓大家的親友驚喜不已。以下記者精選多款可考慮當作聖誕禮物的電子產品，為節日增添科技魅力！



旅行必選－Verbatim Charge 'n' Go 及Charge 'n' Travel Diamond

這兩件實用而精緻的科技小物 -Verbatim Charge 'n' Go 5合1磁吸無線充電池及Charge 'n' Travel Diamond 85W通用旅行轉插連伸縮充電線，既能滿足日常充電需求，亦能為至愛送上充滿心意的聖誕禮物。

Charge 'n' Go 5合1磁吸無線充電池能同時為4個裝置充電，包括手機、Apple Watch及AirPods等。它內置尼龍編織的Lightning及USB-C充電線，支援高達12W/20W的快速充電。更重要的是，它配備了雙向20W USB-C快充及放電端口，讓你的裝置隨時保持飽滿電力。Charge 'n' Go外觀亦別具質感，採用合金支架配搭防刮金屬漆面，與你的手機和平板電腦相得益彰。

另一款適合送禮的是Charge 'n' Travel Diamond 85W通用旅行轉插。它採用最新的GaN III技術，最多可同時為6部裝置充電，適合經常在外工作或旅遊的人士使用。這件旅行轉插配備伸縮USB-C快充線，使用時只需輕輕一拉即可調校長度，十分靈活方便。即使同時使用所有充電端口，它也能保持高達45W的快速輸出，確保你的裝置能快速充飽電。此外，Charge 'n' Travel Diamond內置4款國際插頭及寬電壓AC國際插孔，適用於全球各地的電壓，無論你身在何處都可盡情使用。

Verbatim官方網店推出年度「聖誕攻略」本年度12月12日至2025年1月6日‧ 一連26日，為顧客帶來超值優惠，超過20款精選產品折扣低至34折。

Charge ‘n’ Go 5合1磁吸無線充電池

原價：$338/$438 ＞折實優惠價: $229（5000mAh）/$296（10000mAh）

Charge 'n' Travel Diamond 85W 通用旅行轉插連伸縮充電線

原價：$438 ＞ 折實優惠價: $296

1MORE Sonoflow Mini HQ20 聽力保護藍牙耳機

這對輕量級頭戴式藍牙耳機僅重181g，可伸縮減壓頭帶令大人細路都戴得舒適。40mm動圈單元音色清澈、適用於日常聽歌睇片做功課；更重要是可經手機app設定 90分貝／85分貝／75分貝 3階段音量上限，並有AI聽力保護功能，保護小朋友的聽力。Sonoflow Mini HQ20 還備有4種漂亮的機身配色，定價相宜做聖誕禮物一流。$299（Soundwave Audio網店、DMA、HKTVMall有售)

1MORE Sonoflow Mini HQ20 聽力保護藍牙耳機｜$299

1MORE Sonoflow Mini HQ20 聽力保護藍牙耳機｜$299

iPhone、PS5玩家之選－SanDisk Phone Drive、WD_BLACK SN850P NVMe SSD

聖誕節即將來臨，今年不妨考慮兩款出色的存儲產品 - SanDisk Phone Drive和WD_BLACK SN850P NVMe SSD固態硬碟。

SanDisk Phone Drive是一款兼容多種設備的實用隨身碟。它提供兩款版本，分別適用於Lightning/USB Type-C設備或USB Type-A/USB Type-C設備，可輕鬆在iPhone或平板上儲存及傳輸檔案。果迷更可選擇典雅時尚的寶石藍款式，Android用家則可挑選多彩繽紛的顏色。無論送給誰，SanDisk Phone Drive絕對會成為備受歡迎的聖誕禮物。

另一件適合送禮的是WD_BLACK SN850P NVMe SSD固態硬碟。這款PS5授權版SSD採用頂級拋光散熱片，搭配極速的讀寫性能，為PS5玩家帶來非凡的遊戲體驗。高達7300MB/s的讀取速度和6600MB/s的寫入速度，買了最新PS5或PS5 Pro打機時，時刻進行高速儲存，還是快速調用大作，都能體驗到前所未有的暢快。此外，WD_BLACK SN850X NVMe SSD更提供高達8TB的容量，滿足各種玩家的需求。

PRO X TKL RAPID 類比磁軸電競鍵盤

Logitech G 電競用品有大量星級戰隊選用，其最新款PRO X TKL RAPID 電競鍵盤採用了磁性類比加固線性鍵軸，反應速度和精準度都屬同類產品最top表現，更加入超過 10 層結構設計，敲擊手感勁爽、回饋聲勁好聽！完全自訂功能、動態 LIGHTSYNC RGB 背光，還有黑、白、桃 3色選擇，很適合送給game迷。（$1,699｜Logitech專門店有售）

PRO X TKL RAPID 類比磁軸電競鍵盤｜$1,699

GENKI PocketPro 無線遊戲手掣

Genki 與8BIT堂聯手製作的透明無線遊戲手掣「PocketPro」，採用白色半透明設計，可能是我見過最看好的遊戲手掣；它改良自8BIT堂的 SN30 PRO，外型及按鍵鋪排令人聯想起經典的「超任手掣」，加上兩個「霍爾效應無漂移模擬搖桿」「蘑菇」Analog Stick，又有點像PS DualShock掣。控制器對應陀螺儀、有震動、連射功能。可透過有線連接或低延遲藍牙接駁使用，支援 Nintendo Switch、PC/Steam、Android 和 iOS 設備。Logitech Logitech

GENKI PocketPro 無線遊戲手掣｜$399

MOMAX高達聯乘｜MS-09大魔11插位充電塔拖板

MOMAX繼三款高達45週年版磁吸式外置充電後，再推出了高達系列 ONEPLUG PD20W 2A2C 11插位直立塔式拖板，當中最靚就是紫色的MS-09大魔版本，上面還印有黑色三連星及自護軍logo。除基本13A三腳頭，2個USB-A、2個USB Type-C支持20W快速充電能力，更有1個Type-C口支援PD3.0。此機擁有中港兩地安全認證，使用94VO 阻燃材料，有電湧保護、過載保護、短路保護安全基制。（$319｜豐澤、百老匯等各大電器店有售）

MOMAX高達聯乘 MS-09大魔11插位充電塔拖板｜$319

CCSTOYS「鐵魄」鐵甲萬能俠SKL限定版合金

中國知名玩具品牌CCSTOYS的重量級「鐵魄」合金系列最新作「Mazinkaiser SKL」（讀音是Skull 骷髏頭），有大劍大槍武器，可拆的巨型披風及巨翼，全身有多支發光LED燈，擺出來搶眼過聖誕樹。平時買咁大盒figre實被屋企人嘈，趁聖誕唱住「Oh聖誕節、托它歸家」帶這台極少負評的重量級合金玩具返歸啦。$1,690（精品玩具有售）

CCSTOYS「鐵魄」鐵甲萬能俠SKL限定版合金｜$1,690

Thecoopidea Sanrio系列Boombox復古藍芽喇叭

聖誕佳節當然少不了跟朋友出外搞派對慶祝，想為節日增添氣氛，可以攜帶一個小巧的無線藍芽喇叭，在派對上播放音樂。Thecoopidea Sanrio系列Boombox復古藍芽喇叭 設計復古可愛，機身有Sanrio的卡通人物可以選擇，帶埋心愛的角色一齊過聖誕就最好不過。（售價：＄399）

Thecoopidea Sanrio系列Boombox復古藍芽喇叭

Thecoopidea Sanrio系列Boombox復古藍芽喇叭

Torrii x Sanrio Torriihealth 眼部按摩儀

聖誕節可能有一個又一個的聚會，通宵開派對也不足為奇，不過如果不想疲倦反映在翌日的眼下，可以使Torrii x Sanrio Torriihealth 眼部按摩儀為自己眼周按摩，Torrii x Sanrio Torriihealth 眼部按摩儀有14個按摩鈕，以及6個功能更會發熱，可以舒緩眼部疲勞，之餘機身印有Sanrio的角色圖案，在假日可以治癒心靈！（售價：＄399）

同場加映：手機優惠－SmarTone聖誕節日好禮

聖誕節SmarTone推出了一系列精彩又實用的節日優惠，為大家帶來更多驚喜！無論是想為親朋好友購置新手機或提升家中的網絡體驗，還是個人想換新裝備，SmarTone都有您想要的「聖誕節日禮品」。

SmarTone精選了一批人氣手機及配件，為客戶帶來高達$2500的超值優惠。可以以優惠價選購如Samsung Galaxy Z Fold 6、HONOR Magic6 Pro等熱門手機機型，大幅減省開支。配件方面，Samsung Galaxy Watch7 LTE及HUAWEI Watch D2也享有同樣優惠折扣，可為親朋好友送上時尚實用的智能手錶禮物。

除了手機及配件優惠，SmarTone Home 5G寬頻服務同樣推出了節日優惠。只需$2025，即可享用一整年的全港No.1 SmarTone Home 5G寬頻服務(連5G路由器租用)，平均月費只需$169。這不但能為家庭提供超快的5G上網體驗，還可讓您在假期與親朋好友一同盡情欣賞影視娛樂，連接無間斷。現時申請更可享有7天免費試用及5G無限數據使用，體驗無憂無慮的5G寬頻生活。

此外，SmarTone亦為5G流動電話月費計劃帶來了一系列節日優惠。無論是新客戶上台、現有客戶續約或升級，都可享有機價折扣高達$1，000的優惠。例如Samsung Galaxy A16機價減至$998、HONOR X9c只需$1699，又或HONOR Pad X8a平價只需$699，為親朋好友挑選心水禮物提供了更多選擇。同時，上台客戶更可額外獲贈價值$128的「漫遊數據多日通」，在聖誕或新年期間到日台韓等地旅遊上網更為優惠便捷。