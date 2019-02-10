【農曆新年減肥】Apple Watch做記錄KEEP FIT　拉力帶4式燒脂健身

農曆新年假期結束，除了返工「年初四咁樣」好多人連身型都「年初七咁樣」，事關過年不小心吃多了磅數自然增加，如何KEEP FIT減肥成為大假後的課題。繼之前教大家徒手動作健身後，翠如這一回聯同教練配合Apple Watch再示範一系列「拉力帶」簡單動作，同樣都不用昂貴器材，大家不妨在家中一齊做，齊齊修身。

「脫力宅女」翠如繼續向KEEP FIT目標努力，今次Izumi Fitness HK主教練就教大家，以健身用「拉力帶」做一些簡單又有效的動作。「拉力帶」於坊間的運動用品店均有售，價錢只是一百幾十元，而且有不同磅數重量任君選擇，切合不同人士需求，不單可以代替啞鈴等大型器材方便收藏和攜帶，更可做出多款動作操練全身不同部位，絕對是親民健身之選。

拉力帶平親正，是家居健身極好用的工具。（胡劍威攝）

影片示範的動作有4個，每個動作做3組而每組要做10下，組與組之間可休息30秒，只要有恆心每天持續和保持均衡飲食，便能和肥肉講再見。此外為了達到更佳效果，配合Apple Watch的watchOS 5，我們可以使用「健身記錄」來觀察運動過程中的能量消耗及心肺功能狀態，還有一系列健康相關如飲水提示等功能和Apps，妥善管理自己的身體。

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