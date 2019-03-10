英超球星著《Anthem》定製球鞋宣傳遊戲　鐵甲人球鞋有詛咒？

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《Anthem》《冒險聖歌》由消息發布，至遊戲推出至今約半個多月，一直都是 EA 今年的焦點之作。雖然被同為 EA 的《Apex Legends》搶走一些熱度，但仍吸引到不少愛刷裝及對機甲有愛的玩家支持。 EA 近日更為了宣傳《Anthem》，找來四位英超的球員，為他們定制以《Anthem》四款標槍機甲作主題的足球鞋，可是他們著上後的比賽，好似沒有遊戲中的機甲如此強悍。

手繪《Anthem》球鞋

EA 找來法國球鞋設計師 Pierre Navarro，參考《Anthem》四款不同機甲的外型和特性，手繪設計出分別給四名球星的定製球鞋。分別是Jesse Lingard的暴風號（Storm）﹑Felipe Anderson的截擊號（Interceptor）﹑Erik Lamela的遊俠號（Ranger）及Kasper Schmeichel的巨像號（Colossus）。

四對球鞋代表四款標槍機甲（官方圖片）

球員和機甲特色配合

在曼聯司職進攻中場及翼鋒的 Jesse Lingard 穿上有如法師，擁有長距離和強力輸出的暴風號球鞋；韋斯咸中埸 Felipe Anderson 則穿上靈活性和速度見稱的截擊號球鞋；熱刺司職進攻中場及翼鋒的 Erik Lamela 穿上平衡性最好的遊俠號球鞋；而李斯特城門將 Kasper Schmeichel 就穿上防守能力最強的，可以打開盾牌的巨像號概念球鞋。

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《Anthem》球鞋有詛咒？

這四名球員分別穿上《Anthem》定製球鞋出戰 3 月 9 日－10 日的比賽，分別「擁有」截擊號和遊俠號的韋斯咸和熱刺都以輸波收埸，而李斯特城雖然沒有輸波，但巨像號門將 Kasper Schmeichel 也被攻入一球，看來《Anthem》球鞋沒有令球員擁有機甲的力量。而一直因傷缺陣的 Jesse Lingard 有機會在 3 月 10 日出戰阿仙奴中復出，到底暴風號球鞋是否會詛咒到曼聯及 Jesse Lingard 吃下敗仗呢？還是如 Jesse Lingard 在訪問中表示，希望如暴風號般在遠距離產生「輸出」呢。

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