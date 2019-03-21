Tenga進駐東京阪急百貨　性商品也能時尚！最型商品竟是Tenga衫？

Tenga 在香港已經是比較「入屋」的性商品，隨著可見的連鎖個人護理產品店都可以買到 Tenga 的基本產品，但購買時少不免一種尷尬的感覺。Tenga 近年主力提升產品的形象，在產品設計、宣傳，包裝等多方面入手，為的就是希望顧客購買 Tenga 產品，就好像一般個人護理產品，甚至是時裝般平常。

筆者有幸受 Tenga 邀請前往東京，參觀 Tenga 的總部，以及第一間進駐大型百貨公司的 Tenga 商店。坦白說，筆者本來對性商品也有一點尷尬，雖未算上是避而不談，但總是不能大方的在商店拿上手「把玩」。但看到 Tenga 在阪急百貨的新店後，明白到只要包裝得好，就算是性商品，也能很潮很自然。

位於池袋的性商店，內在的設計就和一般性商店相似，有點令人尷尬及不太舒適（陳錦洪 攝）

傳統性商店

參觀 Tenga 新的商店前，進入了一間位於池袋的 M'S Tenga Shop。與香港的性商店一樣，位置都是比較隱秘，要到一個大廈的地庫才找到。甫進行已經被一堆露骨、包裝開宗明義，甚至以性徵放在盒上的性商品強攻眼球，就算同行的記者都是男生，也不禁感到尷尬。整間商店的產品放滿三、四排貨架，與人等身高的貨架加上狹窄的行廊空間，就算不是出售性商品，也令人有點壓迫。

位於東京 阪急Men's的 Tenga 旗艦店（陳錦洪 攝）

打破常規的 Tenga 阪急店

位於銀座的阪急百貨，整棟都是受人追棒的潮物品牌，Tenga 阪急店正座落在最集中年青人品牌的 6 樓內。筆者當日先參觀傳統性商品店，很難想像到這些店鋪的既定形象如何融入潮流百貨中，但 Tenga 阪急店的確顛覆了傳統。在各個時裝品牌中間，完全不會覺得格格不入，可能這就是性商品進入普羅大眾生活的第一步。

最潮性商店？

最令筆者有印象的就是職員的制服，牛仔連身工作服配上流行波鞋，完全融入了銀座的氣氛。當然本身 Tenga 產品也走著親民的路線，不以誇張的性徵和圖片放在包裝外，這也是能放到大型百貨的原因。除了一般的 Tenga 性商品外，這裡更可以找到特別設計的 Tenga T-Shirt﹑合作推出的公仔﹑飾物等，如果從店外看的話，可能真的會以為是一間小物店。

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Tenga 產品的有趣概念

很多時只知道情趣用品如何令性生活更美好，但不知道背後的概念，想不到這方面 Tenga 也帶給筆者驚喜。原來這些飛機杯的創作概念都是由生活的靈感而來，其中一個可以打開清潔的飛機杯，原來是由可摺手機的概念而來，另一款有彈簧似的飛機杯，甚至是由玩具鎚仔的外型和功能啟發出來。