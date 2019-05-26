果迷朝聖！台北新Apple Store、外型似芝加哥店！用Macbook做屋頂

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台灣第二間 Apple Store 即將開業，座落於 101 購物中心同一地區（台北市信義區）的新 Apple Store，在高聳的百貨大樓中，顯得份外與別不同。雖目前仍在裝修階段，不過筆者難得剛好來到台灣，當然要帶大家看看新的 Apple Store 是什麼一點事。

「創意在此登台」

大家看圖的時候，可能以為現在看到的就是 Apple Store的外觀，其實目前只是用來遮掩內部裝修的圍板，不過這已經吸引到不少人來圍觀拍照。正面最引人注意的，就是「台北」的字眼，當中「台」字用 Apple 的蘋果作創意設計。左右兩邊各有一個發光的蘋果標示，晚上看到空白的巨牆上，蘋果標示的光更加耀眼。新店的位置在信義區 A13，主題是「創意在此登台」，而開幕時間暫時未有公布。

未知到時會否繼續沿用這個「台北」字型設計（陳錦洪 攝）

Macbook 屋頂？

目前仍未能知道台北新 Apple Store 的真實外觀如何，不過估計都應該沿用一貫的落地玻璃設計，別具時代感。而且現在已經可以看到 Apple Store 的屋頂，用上木條組合設計，感覺就和 Apple Park Visitor Center 相似。整體看上來，也令筆者聯想到位於美國芝加哥的 Apple Store，使用「Macbook」屋頂。極纖薄和圓滑的設計，加上不受遮擋的玻璃外牆，座落在高樓包圍的信義區 A13，應該能成為這個地方的新地標。

多角度睇台灣第二間 Apple Store：

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