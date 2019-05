唔見 Android手機？Find My Device幫你定位遺失位置、遙控鎖機

唔見咗 Android 遺失手機點算好?萬一你搜尋這篇文章,很大機會你的 Android 手機現時正不知所蹤、不翼而飛。記者亦無謂多說廢話,以下立即跟大家分享遙控定位 Android 手機及鎖定的「Find My Device」功能!

大家唔見 Android 電話,最簡單的方法,就是可以利用任何電腦、手機,以瀏覽器在 Google 搜尋「Find My Phone」或者「Find My Device」,再登入自己的 Google 帳號就可以開始操作。

遺失 Android 手機,可以嘗試在手機、電腦瀏覽器以 Google 搜尋「Find My Phone」,就可以尋找、搖控鎖機。(設計圖片)

不論在朋友的手機或者電腦,都可以利用 Google 搜尋「Find My Device」/「Find My Phone」(官方可能避免跟 iOS 的 Find My iPhone 功能混淆,所以甚少宣傳後者),去打開搜手機的介面。記者就首先以電腦瀏覽器示範,只要在 Google 搜尋「Find My Phone」,就會有一個小工具,顯示你最近使用的 Android 手機最後顯示位置。

在 Google 搜尋「Find My Phone/Device」的操作方法

在電腦瀏覽器登入自己的 Gmail,用 Google 搜尋「Find My Phone」,就會有一個小工具,顯示用戶最近使用的 Android 手機最後位置。(截圖)

大家可以利用「Find My Phone」去定位已遺失的手機,響鈴方便自己尋找(若果仍然在附近的話)、鎖定手機及發出訊息要求拾獲者歸還,或者最終極選項清除裝置的所有內容。不過記者是非常不建議大家清除裝置,除了因為清除裝置後,用戶無法再以 Find My Phone 去遙控鎖定或者尋找手機外,假設對方是專業駭客的話,清除裝置以後還是有方法將當中資料回復,隨時得不償失。

在手機上以 Google 搜尋「Find My Phone/Device」

大家亦可以利用朋友的 iPhone 或者 Android 的瀏覽器去作同樣操作。iPhone 在瀏覽器上操作比較簡單一點,大家只要在 Google 搜尋「Find My Phone」,再登入自己的 Gmail 帳戶就可以。Android 手機的話,可能要在瀏覽器先登出朋友的帳號再操作。可能因為 Android 所有 Google Apps 都跟 Gmail 帳戶有連結的關係,官方特別在 Google Play 為大家準備了「Find My Device」的 App,只要朋友的手機安裝了,就可以在 App 中選擇以「以訪客身分登入」,尋找自己的手機就可以不用先登出朋友的帳號。