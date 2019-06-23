Windows墳場！日本回收公司為歷代視窗起墓碑、竟然冇呢個OS？

日本驚現Windows墳場！有人說神道教是泛神信仰。萬物有靈觀念，即使是死物亦受供奉。所以Microsoft微軟的歷代的作業系統Windows都有人拜，一點也不出奇。日本最近有個Windows墳場成為網上熱話，該處佇立了好幾塊墓碑，紀念早期的Windows 3.x到Windows XP。

你最初學電腦時使用哪代Windows？這是個令人出賣年齡的問題。Microsoft微軟的初版Windows 1.01於1985年面世後，每年更新，迄今推出過超過60個版本。30多年來，每個人心目中各有最好和最差的Windows之選，XP的高穩定性和易用更係大家集體回憶。

日本東京八王子有間電腦回收公司「Ikutoku」，本月初起在門口佇立了幾個墓碑，上面紀念的不是人類而是歷代的Windows作業系統，從早期的Windows 3.x到Windows XP都有。

日本東京八王子有間電腦回收公司「Ikutoku」，本月初起在門口佇立了幾個墓碑，上面紀念的不是人類而是歷代的Windows作業系統，從早期的Windows 3.x到Windows XP都有。（techbang.com）

Ikutoku公司之所以有如此計劃，皆因注意到Microsoft對Windows 7的技術支援只去到2020年1月14日。過期後，Windows 7不宜繼續使用，等同步入歷史了。Ikutoku決定為Windows歷代OS（作業系統）立碑，更找來電影道具製作公司來做墓碑，使用的材質是發泡膠。

Ikutoku決定為Windows歷代OS（作業系統）立碑，更找來電影道具製作公司，使用發泡膠來做墓碑。（hachioji.keizai.biz）

目前Ikutoku公司門口有三塊墓碑：「Windows 3.x到Windows Vista」、「Windows 98」、「Windows XP」。上面寫有類似「R.I.P. WINDOWS XP ------ B2001-D2014」等紀念字句，或加上「IN LOVING MEMORY」等等的憑弔字詞，算是似模似樣。

目前Ikutoku公司門口有三塊墓碑：「Windows 3.x到Windows Vista」、「Windows 98」、「Windows XP」。（j-cast.com）

2015年，Windows XP支援正式結束時，Ikutoku公司便萌生立碑紀念舊Windows的念頭。過去Ikutoku公司都會在網站提醒一般用家，舊版Windows在其延伸支援結束後將無法接收安全性更新。該公司認為如果在Windows 7結束支援前，能以某種方式將這種提示具象化應該會更有趣。因此選擇了墓碑的方式。

幕碑前還放有黑板，讓前來懷緬舊Windows的朋友們順便紀念踩地雷、彈珠台等充滿「時代的眼淚」的經典內建小遊戲，還有「請更新Windows10」的視窗。（techbang.com）

幕碑前還放有黑板，讓前來懷緬舊Windows的朋友們順便紀念踩地雷、彈珠台等充滿「時代的眼淚」的經典內建小遊戲，還有「請更新Windows10」的視窗。不過充滿Bug、曾受千夫所指的Windows Me就沒有立碑。目前還沒有佇立「Windows 7之墓」，畢竟仍未正式結束。Ikutoku公司打算於Windows 7壽終正寢之時舉辦一場小型告別式，然後結束整場活動。

如果你去東京遊行，又經開八王子一頭，可以考慮下前往「朝聖」。不過記者醜話說在前，這些墓碑只有逢周日或不定期的晴天方會在門口展出。我想始終是用發泡膠做，經不起風吹雨打吧。而最過癮之處是，如果上前對墓碑前的十字架近距離膜拜或擺花圈的話，還會播放該Windows版本的開機音樂，這是因為十字架暗藏人體傳感器！

不妨重溫Windows歷代開機音樂：