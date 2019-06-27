YouTube 新功能家長專用？可控制推薦影片、屏蔽不良信息

早前，YouTube 上的爆發了一輪影片風波，有一些包裝成兒童卡通的短片，實質內容其實是充滿血腥和爆力信息，更有外表恐怖的「Momo」入侵，嚴重傷害兒童的心智和精神發展。事件曝光後，從而引起家長們對這個電子奶嘴的關注，建議家長不應讓兒童獨自觀看和選擇影片，避免接收到錯誤的信息。YouTube 將會推出三個新功能，目標希望用戶可以更好地控制播放影片的內容，家長可以再次放心使用這個電子奶嘴了嗎？

反訂閱功能

用戶目前只可以決定訂不訂閱某頻道，對不喜歡或有問題的內容最多只能「檢舉」。加上，YouTube 有的推薦功能非常強大，只要按下一條影片，未來幾天可能也會不斷推薦類似內容的影片，而當日出現血腥﹑暴力內容的卡通，正是影片製作人利用這個功能散播。第一個新功能就是「不推薦這頻道」，用戶終於可以對頻道直接表示沒興趣，以及希望不要再推薦某頻道（即使曾觀看類似影片）。用戶對某頻道隱藏後，也可以手動搜尋和觀看，只是不會再由系統自動出現和推薦給用戶觀看。家長也能利用這新功能，為小朋友隱藏不希望他們看到的頻道，保護他們不會接收到不良信息。

即將播放影片分類

用戶現在看一條影片時，右邊會有「即將播放」欄，不過影片是由 YouTube 系統決定，按用戶目前正在觀看的影片，推薦類似的內容。第二個新功能針對這生硬的「即將播放」影片，用戶可以自行選擇影片的分類，不再只有 YouTube 幫你決定。用戶將可更準確選擇自己想被推薦，連續觀看的影片列表。

了解推薦原因

YouTube 的推薦選擇真的很強大，對影片的分類也非常清晰，往往都可以在推薦中選擇出另一條有興趣的影片。YouTube 將會在影片底部，提供推薦該影片給用戶的理由，令用戶更了解演算法的運作，也能幫助用戶選擇感興趣的影片來觀看。就算出現不良的推薦影片，用戶也能從中了解到推薦的內容，有跡可尋知道那些影片可能是「地雷」。

又可以做電子奶嘴？

這三個新功能很快就會推出，用戶可以進一步控制影片內容，那等於 YouTube 已經夠安全給兒童自己使用嗎？在那些血腥暴力的內容隱藏在卡通之中前，應該沒有人會想到看 YouTube 也有危險存在，影響到兒童心智，甚至引起自殘的悲劇。筆者相信，這三個新功能的確可以幫助用戶防守不良影片出現，但所謂「你有張良計，我有過牆梯」，用戶難以保證心存不善的影片製作者，不能想辦法繞過 YouTube 的監控，再次出現在兒童正在觀看的影片之中。因此，家長要三思這個電子奶嘴的使用問題，YouTube 可以成為出色的學習工具（不少兒童透過 YouTube 學外語），也能成為誤導兒童的「毒品」，這全取決於家長如何利用 YouTube。