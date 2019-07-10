【中國社會信用評分】大數據打撃無賴成未來監獄？即計你有幾分　

在日常生活當中，叫外賣、Call 車、網購等等網上服務，付款之餘又會有評分項目，目的是讓其他隨後而來的客人對該服務提供單位的表現有概略認知。不過，同樣的評分制度，用在個人身上，你又有何感想？ 早前傳出中國政府在 2020 年將會在全國已推出試行的「社會信用評分體制」，消息一出即成網絡熱話，有人覺得這是推進人人守信、守法的良好社會制度，但亦有人擔心乃另類維穩工具，或視之為有助達到維穩的洪水猛獸。

在社會信用評分體制於香港推行的消息傳出之後，又引起香港社會一片熱議，港府立即澄清指出社會信用評分體制暫不會在香港推出，但在信用中國的官方網站上，香港依然是榜上有名，再加上香港政府向來發言口徑都留有餘地，難怪社會憂慮難除。究竟這個制度會如何影響各位的未來生活、又是否真的如此危險？以下就與各位剖析。

大數據即時調整之獎罰制度

社會信用評分體制說穿了，就是一個在大數據原則下實施的計分系統，中國大陸在過去 10 年來一直致力於架構全國規模的監控、紀錄系統，再配合新一代的 5G 高速網絡、人工智能身份辨識等等技術，讓這些評分可以實時進行。

在目前的 5G 技術應用方案中，其中一樣就是用於實時的人工智能監控，在廠商的範例中甚至連亂拋垃圾都可以即時發出罰單（蔡浩騰 攝）

在 2014 年，中國政府就率先在睢寧縣試行社會信用評分體制，於系統內，每個人都會有基本分數 1000 分，再根據人民的不同紀錄進行加／減分操作，以下就是當時提出的加減分項目：

根據得分的高低，人民會被分為 A、B、C、D 四個誠信級別。（香港 01 製圖）

講到這，當然有人會說：「我行得正、企得正、準時交費無欠人錢，怕甚麼？」對不起，除了社會、財務行為，你的網購、購物習慣都會影響評分，例如買得多遊戲、酒類，會暗示此人有某類沉迷傾向，令系統自動調低分數。



根據得分的高低，人民會被分為 A、B、C、D 四個誠信級別。級別越高者，在社會各處行動都會更為方便，例如租車不需按金、享有較低的賃款息率、在機場排隊可排「快線」、甚至可以在交友網站上配對到條件更佳的對象。至於低分者，除了個人息率上揚，評級過低人士更有可能被限制人身自由，不能購買飛機票、火車票，更有可能影響子女不能入讀較好的學校。

中國 MMA 格鬥狂人徐曉冬，近年因為打假、揭露中國各處的假功夫大師而出名，但就因此被入稟控告、指他詆毀「第19代陳氏太極傳人」，被中國法院判罰40萬，又因為沒有交款而被降成 D 級，於近年談及此制度分級時經常被提及

社會信用評分體制原來出於「美國」、「歐洲」？

根據中國政府所言，社會信用評分體制的基本目的在於「使守信者處處受益、失信者寸步難行。」似乎是強調於制度下可以讓人民向著更守信、更有規則的方向生活。

在官方文宣中，更曾強調社會信用評分體制是以歐洲、美國現有的信用體系作為藍本，以政府建設的官方評級機構作為中介，讓私人機構作參考，旨在洗刷政府用此體制監控人民的指控，然而，歐美用到的信賃評級（Credit Score）與中國提倡的社會信用評分（Social Credit Score）從根本成份上已經有所不同。

歐美用到的信賃評級（Credit Score）與中國提倡的社會信用評分（Social Credit Score）從根本成分而言已有不同

在國外用的信賃評級（Credit Score）制度中，分數的「投入」與「產出」，基本上就只限於財務體系當中，簡而言之，就是你的信用評級只會用於財政決策，你透支信用卡、遲交按揭還款，會降低你的信用評級，繼而影響到你申請貸款、信用卡的機會，但卻斷不會影響到你的就業、就學、出行以至社會地位。



而中國的信用評級，卻多了從社會行為而來的「投入」與「產出」，例如「行政拘留」、「國家級表彰」等等，都是中國政府可以直接干預的分數手段，而且這些加減分數操作的「發動條件」非常含糊，長遠而言就會成為政府迫使人民順從統治的「萬能Key」；由於信用評分的影響力也延伸至人民生活的各個部份，故已可作為一種法院判決以外的懲罰手段存在。

分數連坐、鼓勵告發

除了以上提及的個人加／減分項目之外，中國提出的社會信用評分更會因你身邊朋友、親人的行動而有所增減。舉個例，就是若你的配偶因為得到國家級的表彰而獲得加分的話，你的分數也會向上調升；反之如你的親人因「維權」、「上訪」等行動而被行政拘留，你的評分就會下跌。



此等「連坐式」的評分，短時間內可以讓社會一片歌舞昇平，因為即使你想要為身邊的不公義發聲，其他親友都會因為怕受牽連而阻止你，甚至預先告發你 － 對，告發者是會有額外的分數獎勵的，變相就是讓人民本身更積極想要成為監控工具的一部份。

私隱危機、社會自行分級

社會信用評分體制推行的文件當中，提到有若干情況會將失信人民的紀錄公開，例如拖欠薪資、欠錢不還等等，作為打擊無賴行為的確是相當有效的。



然而最令人擔心的，是我們不能夠掌握政府如何利用這些資料、會將這些資料公開到甚麼程度、或是選擇公開資料的哪些「部份」。社會信用體制的最大問題，並不止於它局限了人民生活行事的自由，而是它提供了一個看似十分客觀的「標準」，迅間讓各人分辨其他人的好壞。

失信人的懲罰名單是在「信用中國」網頁上公開的，但背後犯了甚麼錯、因何而扣分，當局並不會詳細列出，在搜尋器效率高企的世代，這個名單上的人就等同「犯罪者」

按照目前的實行方針，私人機構在招聘時已經可以查詢應徵人的信用評分，而理所當然地，企業會傾向聘用較高評級人士，低分者只能選擇低收入工作以糊口生存，沒有與「上流」互動的機會，繼而誘發更多「失信」行為，結果就尤如處身無間地獄、永不翻身。