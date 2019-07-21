【BNO 續領教學 2019】副簽要求與手續詳解　逾十年也無須副簽？

最近時常聽人說想續領 BNO（英國國民海外），但幾乎每人都會提出相同問題。何解？事關每次想續領時，看到繁複步驟以及光聽到就已令人卻步的「副簽」要求，正正成為續領 BNO 的最大阻力。本文就針對「副簽」問題作解說，幫大家克服這一難關，成功續領回重要的「身分」。

筆者早前已經寫了一篇，有關 BNO 新續領系統的教學，如果剛打算續領的讀者，可先參考以下連結：

申請BNO要完成這五個步驟，當然最尾的 interview 並非必要（GOV.UK 網站截圖）

誰需要副簽？

如果你是定期都有進行續領的話，很大機會沒接觸過副簽這一回事。官方也對此作出指引，指以下人士的護照申請必須進行副簽：

1、兩次申請間，容貌改變極大 2、護照資料有需要修改（如曾經改名） 3、補領已遺失／被盜／損毀的護照 4、續領有效期受限制的護照 5、被系統歸類為首次申請護照人士 6、首次申請護照人士(BN(O)申請者只限於自己的姓名及資料包括在父/母/其他人的護照內)（First Adult Passport）

副簽人（副署人）要求

1、和你認識不少於兩年（非親屬、伴侶） 2、專業人士(現職或已退休)（於 HMPO 工作和醫生不可，除非該名醫生是朋友，以及認識了不少於兩年。換句話說，家庭醫生和長期接受同一名醫生療癒的不同） 3、指定國籍，並持有該國護照：英國國民（持有 BNO 亦可）、愛爾蘭公民、英聯邦公民、歐盟公民、美國公民。 P.S. 副簽人是英國國民（持有 BNO 亦可）或愛爾蘭公民時，申請處理速度會較快。

HMPO所接受的專業人士列表（按此了解）

副簽手續

自 BNO 續領系統更新後，當申請人填寫完所有資料，系統會顯示是否需要副簽，如要則有一份副簽表格需要列印，副簽人要在聲名書上填寫個人資料和簽署，及付上自身英國護照彩色影印本。而大家可能會見到官網上有提及online email處理副簽手續，其實這只是供有英國住址人士使用，普遍香港朋友申請都一定要列印副簽表格以親筆填寫，沒得偷懶！

另外，在新系統下，申請人的相片可以直接在網站上載，已經不必以舊方法「寄多一張有副簽人聲明的證件相片」。不過如果大家覺得不夠安心，可做多一步來確保能成功申請，就是照舊方法請副簽人寫一張聲明相片，把這相片和副簽文件連同申請書寄出即可。

（點圖放大）

（HK01 圖片庫）

另類做法

筆者重申，如果申請人符合上述要求，就應該在申請時找合資格人士完成副簽，所有文件一併寄出到英國。不過，也有例子反映指（對上一本已是嬰兒時間相片），他們把副簽部分留空，最後也可以直接申請成功，沒有被要求提供副簽。即使最壞的情況下，也只是電郵要求提交副簽，當局並不會因為申請時沒有副簽而拒絕申請。

筆者並非鼓勵申請人無視副簽，大家應按當局指引進行申請和副簽。不過如申請人真的未能確定自己是否需要副簽，可以先寄出申請書等當局要求後才進一步處理亦可，但等候時間將會比直接提交副簽慢很多，大家要自行承擔這個風險。

BNO 申請網站（按此進入）