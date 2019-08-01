Pokemon可愛比卡超智能枱燈光度多變　設語音功能曉發聲仲識跳舞

日本公司シャイン（SHINE）今夏推出以比卡超 Pikachu為造型的智能枱橙。身為最家傳戶曉的Pokemon，只要是比卡超樣的產品必然有捧場客，但這枱橙不只曉發光和調較光暗，還具備豐富的語音功能，有誠意有驚喜！

Pokemon比卡超Pikachu觸碰智能枱燈，高約30公分，以柔軟的膠料製作。其實幾大盞，互動功能更非常得意。

大家如果有打Nintendo Switch遊戲《Pokemon Let's Go》應該都可以同隻比卡超玩、摸牠的頭。這盞外形萌極的比卡超觸碰智能枱燈，就是以「摸頭」來開啟的。

枱燈有三種光亮度可供調整，每碰一下頭頂便轉換一次。持續著燈模式外，用家也能選用漸亮、閃燈和密集閃燈模式。

枱燈更內置「語音偵測系統」，當用家向它打招呼或拍手時，比卡超便會郁動起來，並用其耳熟能詳的可愛聲音回應，而且叫聲還不只一種！可看以下影片示範！

最抵死好玩的要數「舞蹈模式」，如果用家在房間播放音樂，比卡超也會跟着節奏聞歌起舞，非常趣緻。

比卡超智能枱燈擅於互動玩味十足，可在不同場合中助興，相信會大受小朋友歡迎。當然用家能設定它成為不發聲不跳舞的普通枱燈，亦能啟用計時功能，讓燈光在一段時間後自動關閉。