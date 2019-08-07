「精品玩具」FB鐳射筆言論引發公關災難　官方道歉後店外現連儂牆

數碼生活
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8 月 6 日，浸會學生會會長方仲賢在深水埗因為買了 10 支觀星用的鐳射筆（鐳射電筒﹑觀星筆），被休班警以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕。事後大量街坊到深水埗現埸圍堵警署。大量的網民都在討論區﹑Facebook 專頁上對事件發表留言，不過眼利網民就在眾多留言中發現，本地玩具公司「精品」以官方 FB 名義留言，而且內容存在令人揣測的空間，導致「關公」災難發生。

「精品」留言惹禍

方仲賢買的鐳射筆是天文愛好者會用來觀星用的工具，能夠指出星體的位置，幫助觀星者了解星空。而警方則以藏有攻擊性武器為由拘捕他，令不少人擔心自己都隨時會因意想不到的理由被捕……頭條日報在 FB 上發出了一個有關事件的帖文，網民就在這個帖文下發現了玩具店「精品」使用官方帳戶留言：「明眼人都知買來做什麼」。

「精品」在頭條日報 FB 的帖文中留言（LIHKG 會員「 中非打BBQ」圖片）

網民解讀

這句留言沒有直接指出「精品」認為鐳射筆的用途是什麼，但很多網民就認為「精品」的意思並非想指出鐳射筆是買來觀星，結果惹來大量網民在討論區和「精品」 FB 專頁上批評，更有很多人表示不會再光顧和退訂。

「精品」解釋

其後「精品」就「明眼人都知買來做什麼」這句說話解釋，指「為什麼大家會誤解？有一絲可能是射人嗎？」。但網民似乎不太受落，覺得這只是「精品」用來補救的手段，公關問題未得以解決。又再稍後時間，「精品」貼出另一個 FB 帖文，文字內容和上一段差不多，但加上了不同的「鐳射劍」和「鐳射槍」解釋。同樣，再多的解釋都已經沒用，網民的想法也沒有改變，繼續表示要罷買。

「精品」店外玻璃被貼上大量 memo 留言

「精品」連儂牆

除了在網上批評和留言外，今日（8月7日）在「精品」的店舖玻璃上出現連儂牆，有人貼上了寫上留言的 memo 紙，內容包括「抵制藍絲玩具店」等（詳細可看上圖）。不過引人注意的是玻璃左上角，貼有「歡迎貼」的 memo，看來是官方歡迎大家留言之用。即使「精品」受到一整天的批評，以及在 FB 上發出了道歉的帖文，估計這個炎上事件仍會持續一段時間。

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