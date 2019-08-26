【Back to School 2019】大專Lenovo、Microsoft Notebook優惠集

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開學在即，香港各大專院校的Back to School電腦優惠已陸續開始。香港大學 HKU、香港中文大學 CUHK、香港理工大學 PolyU、香港浸會大學 BU和香港城市大學 CityU等校學生繼續享有買新機著數優惠。除了Apple外，Lenovo、HP、Dell、 Samsung、Microsoft Surface 、ASUS等知名電腦品牌都繼續有參加2019年大學生電腦優惠。

大專學生談起每年夏季開學的Back to School、Notebook Ownership Program等買電腦著數優惠，通常前往Helix Distribution Limited轄下的hknotebook.com再點選所屬的院校，便能了解相關詳情如訂購期限、展銷品牌、巡禮（Roadshow）時段等等。簡單一查，會見到港大HKU中大CUHK理大PolyU浸大BU城大CityU公大OU職業訓練局VTC和新大學恆生大學HSU的學生會也有維持與Helix Distribution的合作（點擊放大圖片細睇）：

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值得留意的是，理大專業進修學院CityU SCOPE理大舊生會CityU Alumni亦各有獨立展銷優惠，不知為何此兩個機構的展銷品牌較理大學生會多。

平價之選

畢竟未必每位大專生財政獨立，買電腦想盡慳。其實Lenovo、Dell和HP也有不少入門機可供選擇（點擊放大圖片細睇）：

Lenovo入門級IdeaPad S145 (i3)只售HK$2,999，若想要i5處理器，高一級的S145只售HK$4,699（有1TB HDD）。

Dell Inspiron 14 3480優惠價HK$4,399，作為入門機算抵玩。較大食的朋友有Dell Latitude 3400 (i5, Black)（HK$5,399）及Dell Inspiron 15 3583 (i7, Silver)（HK$5,899）可揀。尤其是256 GB SSD輕盈機Latitude 3400，由原價HK$11,357大劈。

HP最便宜機款HP 15s (i3)優惠價HK$3,990。要行i5的朋友也可望望賣HK$4,790的HP 14s和HK$5,990的HP Pavilion 13及14。

Lenovo、Dell及HP大專學界Back to School優惠最平入門機（點擊放大圖片細睇）：

以上大學優惠價均來自港大學生會HKUSU Notebook Ownership Program 2019網站，只作參考。院校之間定價和規格或有不同。

其他選擇：ASUS（參考自OUSU）、Samsung（參考自CityUSU）及Microsoft Surface（參考自BUSU）各入門機型由平至費排列（點擊放大圖片細睇）：

電競之選

電競運動熱潮難擋，不少Gamer朋友添置電競筆電。不打機做文書，RGB 彩燈效也悅目醒神。為顧及初入門的朋友，本文挑選的電競機由定價低廉的開始講起。云云電競筆電品牌中，Lenovo的初階機IdeaPad L340 Gaming（參考自HKUSU）相信最平，優惠價HK$6,999；15.6吋螢幕配備Intel Core i5-9300H CPU處理器、NVIDIA GeForce GTX 1650顯示卡，算抵玩。同型號的i7版本也只是貴1千元，售HK$7,999。

中階則數Legion Y7000 SE 2019，使用15.6吋144Hz配備Intel Core i7-9750H處理器、NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡，優惠價HK$11,999

高階機Lenovo Legion Y740則分15.6吋螢幕和最頂級的17.3吋螢幕兩個版本。前者採用Intel Core i7-9750H處理器、NVIDIA GeForce RTX 2070顯示卡，售HK$15,799；後者顯示卡則為NVIDIA GeForce RTX 2080，貴多3千元售HK$18,999。要留意，此款機原價本是HK$27,513，劈近1萬元。

正式大學學生會中只有公大學生會的OUSU Notebook Ownership Program 2019進行ASUS展銷計劃（其他有ASUS優惠的是理大專業進修學院CityU SCOPE理大舊生會CityU Alumni，當然可互相參考比較）。電競機系列ROG中的ASUS ROG Strix III兩款也有優惠，劈價5千至7千元。入門級配備15.6吋 120Hz IPS螢幕，採用Core i7-9750H處理器、8GB RAM、512GB SSD及NVIDIA GeForce GTX 1050顯示卡，售HK$8,998。進階版則配備15.6吋 240Hz IPS螢幕，採用Core i7-9750H處理器、16GB RAM、512GB SSD及NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡，簡單講就是spec雙倍升級，學界優惠價HK$14,998。

城大學生會的Notebook Welfare Program 2019今年只提供Samsung優惠。電競機SAMSUNG Odyssey配備15.6" FHD LED螢幕，採用Core i7 8750H處理器、16GB RAM、512GB SSD及NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡，售HK$13,480。

HP入門電競機Pavilion Gaming 15（參考自HKUSU）配備15.6吋FHD 144Hz IPS螢幕、第9代Core i7-9750H處理器、8GB RAM、1TB+256GB SSD及NVIDIA GeForce GTX1650顯示卡，優惠價HK$8,990旗艦機OMEN by HP 15規格更顯高效，主要見於16GB RAM和NVIDIA GeForce GTX1660Ti顯示卡的配置之上，售HK$11,990；也有定價HK$13,990的更高配版本。

Dell（參考自HKUSU）亦有兩款電競筆電。較基本的Dell G3 15 3590 (i5)HK$7,299，規格有15.6吋FHD螢幕、第9代Core i5-9300H處理器、2 x 4GB RAM、512GB SSD、NVIDIA® GeForce® GTX 1650顯示卡。旗艦機Dell Alienware M15 R1 (i7)有說是世上最輕薄的電競筆電之一，因着輕機身和NVIDIA® GeForce® RTX 2060顯示卡等高階規格，優惠價HK$16,999雖已是劈了逾5千元，仍顯得進取。（點擊放大圖片細睇）：

宅民Back to School 2019精選經濟電競Notebook（點擊放大圖片細睇）：

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輕薄之選

返放學帶筆電，輕薄便攜幾重要。始終火牛線材已經不輕，要是Notebook機身重，揹出揹入頗辛苦。Microsoft Surface系列以靈活輕盈著稱，Surface Go、Surface Pro基本上是平板機，卻能配以螢幕觸控筆和鍵盤使用，一如Apple iPad；可螢幕觸控的筆電Surface Laptop、Surface Book 2都很輕身，帶往上堂、長時間溫習也不錯（電池續航力達14.5小時）。 各款型號在的浸大BU職訓局VTC恆大HSU學生會Notebook Ownership Program均做緊75折至85折。

Microsoft Surface系列各機型由輕至重排列（點擊放大圖片細睇）：

行Windows 10的平板機Surface Go的規格如下：配備10吋PixelSense螢幕；採用Intel Pentium Gold 4415Y處理器、4GB RAM、64GB eMMC；最重要的是它僅重522g，方便攜帶，最平只售HK$4,020高一級的Surface Pro 6入門版優惠價HK$5,998

可觸控筆電Surface Laptop 2有13.5吋PixelSense螢幕，重約1.252kg。如MacBook Air般便攜之餘它亦算經濟，基本版現優惠價HK$8,058。而使用NVIDIA® GeForce® GTX 1050顯示卡、螢幕可拆下來的Surface Book 2，13.5吋基本版則一劈再劈只售HK$12,053

（點擊放大上面圖片細睇）ThinkPad X1 Carbon 7th Gen (i5)有14吋 FHD螢幕而只重約1.09kg，由原價HK$13,888大減至學界優惠HK$9,499（參考自HKUSU）。

ASUS ZenBook 14基本版14吋版機身僅重約1.09kg，配備第8代Core i5-8265U處理器、8GB RAM、512GB SSD、NVIDIA GeForce MX150顯示卡，電池續航力更達10小時，優惠價只售HK$7,998（參考自OUSU）。

宅民Back to School 2019精選經濟輕薄Notebook（點擊放大圖片細睇）：

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其他選擇：Dell、HP（參考自HKUSU）及Samsung（參考自CityUSU）各輕薄機型由輕至重排列（點擊放大圖片細睇）：

此外，由成功登記月份起至2019年10月31日，憑已登記之指定恒生信用卡，於Helix Distribution LimitedHKT Education LimitedSenco-Masslink Technology Limited之校園電腦展銷計劃網頁或路展單一簽賬滿HK$6,000，可享高達5% Cash Dollars回贈優惠！詳情可至官方登記資料頁瀏覽。

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