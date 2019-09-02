SteelSeries 電競鍵盤 Apex Pro 開箱　OLED螢幕、自訂鍵程有驚喜

【SteelSeries Apex Pro】電競產品一直推陳出新，基本的 RGB﹑機械軸﹑快反應等，都已經激不起玩家的興趣。SteelSeries 新推出的 Apex Pro 和 Apex Pro TKL 電競鍵盤，大玩客製（自訂）功能，玩家能更進一步設定自己的電競備件。筆者試用完 Apex Pro ，可以說這是真正為玩家度身訂造的電競鍵盤。

Apex Pro 使用手感

筆者試用的是 Apex Pro，則是有數字鍵的全鍵盤，另外的 Apex Pro TKL 就是沒有數字鍵。Apex Pro 的鍵帽的間距正常，底部和大多有 RGB 功能的鍵盤一樣升高，令燈光效果更加明顯。按鍵手感和 Cherry 紅軸相似，直上直落，沒有段落感和較靜。按鍵的力度和茶軸差不多，不會太輕，適合剛入坑使用機械鍵盤的玩家。

SteelSeries Apex Pro，售價：$1,899（陳錦洪 攝）

「OmniPoint」自訂鍵程

Apex Pro 令筆者最大的驚喜是，可以自訂鍵盤的鍵程。SteelSeries 使用名為「OmniPoint」的鍵軸，透過磁力來感應按鍵，從而作出反應。因此，Apex Pro 無須把整個按鈕壓到最深，就能產生反應。玩家可以使用 SteelSeries Engine 3 程式，針對每一個按鍵獨立設定鍵程，由 0.4mm 至 3.6mm 深度可以選擇。一般文書工作可能沒有大太感覺，不過用在打機時就「差之毫釐」如遊玩《英雄聯盟》（LOL）時，把 D/F（閃現）設定到 0.4mm 觸發深度，遊戲表現就能跟上你的反射神經，完美造出精彩的 Play。本時你以為自己反應慢？明明看準時機但閃不過石頭人（墨菲特 Malphite）大技？其實可能是你的鍵盤跟不上你的速度。

OLED 自訂螢幕？

Apex Pro 除了可以獨立自剖每一個鍵程外，同時也有一個令玩家非常新鮮的設計，在鍵盤的右上角加入了 OLED 螢幕。玩家同樣可以在 SteelSeries Engine 3 程式中改變螢幕內的圖案，不過筆者暫時未想到螢幕的實際功用，但就當作一個新的美觀系統的話，的確是非常好的嘗試。

OLED 螢幕玩味十足（陳錦洪 攝）

人性化設計

越來越多的電競鍵盤加入旋鈕，Steelseries 也為 Apex Pro 放入了這音量控制功能，不過改為上下滾軸，令鍵盤整體感覺更美觀。下方也加入了 Play/Stop 按鈕，一鍵控制影片或音樂的開關，玩家不用慢慢用滑鼠控制。同時，鍵盤隨送手托，只要放在鍵盤下方，就會透過磁石連接，使用時更加舒適。整體來說，Apex Pro 在各方面都明顯看到有為玩家著想，光是獨立自訂鍵程，就足以令電競玩家買來使用。