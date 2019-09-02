自由鳥推學生 Plan 最平＄90 有 6GB 玩、仲有「貓頭鷹」時段任用

【自由鳥 學生Plan 2019】快要開學，不少商戶都有為莘莘學子推出 Back to School 減價優惠，不過除了買新電腦、新手機之外，連手機上網 Plan 都有平價新選擇，例如自由鳥就新推出了學生計劃。

出自 Smartone 的無約 SIM 自由鳥近日又有新搞作，推出全新的學生專享計劃，對比起常規月費，學生計劃在同一價錢可以享有更多數據，而且更有「貓頭鷹」時段任用數據，或者是不少預算有限的學生恩物。

更平更多數據

自由鳥學生計劃的目標顧客群為 11~25 歲、持有效學生證的學生，對比起原本的自由鳥月費，學生計劃刪去了原本的＄48／500MB 選項，改由＄90 起跳，不過數據量就有所增加，由常規計劃的 5GB 增至 6GB、＄120 的選項亦由 7GB 增加至 9GB。

另外的＄140／15GB 選擇則為學生計劃專享，另外還可以每月加＄50 再額外享用多 6GB，即總共 21GB 的數據。

最大賣點：無合約 + 貓頭鷹時段

其實各大電訊商近幾年都有推出為中學生、大專生而設的平價月費計劃，自由鳥的價錢的確是便宜一點，但幅度不大，而且留意自由鳥雖然是 4G LTE 連線，但就限速 21Mbps，坦白說性價比並沒有特別優勢。

例如 csl 的 U-Plan 同樣是學生計劃，＄128 就有 12GB 用，而且是全速計算

但自由鳥出於無合約的先天條件，對於愛好自由、不願被綁死的後生一輩無疑更具吸引力；另一方面，自由鳥學生計劃讓用戶在凌晨 1 點～6 點之間所用的數據不計在數據限額內，也是看準了大專生們的「夜鬼」使用習慣，是另一個值得留意的賣點。