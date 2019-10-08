【Intel vs AMD】CPU 效率測試　煎熱香餅代替跑分　邊間好食啲？

Intel 和 AMD 之間的「戰爭」越來越激烈，近年的 CPU 特色和發展明顯有專攻對方的情況，尤其是 Intel 的「擠牙膏」推出新款 CPU 問題，令 AMD 有機可乘，找到分庭抗禮的機會。近日又出現 Intel 大戰 AMD 的戰埸，不過今次不再玩跑分，而是走去鬥料理？到底是什麼一回事呢？

用 CPU 煎熱香餅？

其實用電腦硬件煮食物已經不是新鮮事，之前就有人用顯示卡煎蛋，用來反映電腦在運作時的硬件溫度有多可怕。外國的硬體評測 Youtube 頻道 Tom's Hardware，就用料理的方法來「評測」兩粒超高階的 CPU，分別是 Intel Core i9-9980XE 和 AMD Threadripper 2990WX。CPU 在正常使用時，都可以高達約 40 度（攝氏），用來煎 pancake 的確有點看頭。

大家覺得 GPU 煎蛋還是 CPU 煎熱香餅更容易呢？（Tom's Hardware Youtube 影片截圖）

測試用的 CPU 和底板：（兩者同樣使用 GTX 1050 GPU）

CPU Motherboard Intel Core i9-9980XE MSI X299 XPower Gaming AC AMD Threadripper 2990WX MSI MEG X 399 Creation

Intel Core i9-9980XE 高溫表現出色

在測驗前就已經遇到問題，因為 Intel 這粒 CPU 的面積太細，要找一個適合的平底鍋不容易。Tom'0s Hardware 首先在 Bios 把 CPU 的溫度上限設在 105 度，並在平底鍋底部塗上散熱膏，隨即開始煎 pancake。測試發現 i9-9980XE 沒有散熱的情況下，待機溫度已高達 74 度，而且很容易就推上 104 度的高溫。整個料理過程大約 16 分鐘，pancake 基本凝固，但從片段看來明顯未熟透。而值得留意的是，Intel CPU 只有一次過熱關機，經冷卻才也能重新測試，料理的過程算是順利。

整個測試最重要就是試食環節（Tom's Hardware Youtube 影片截圖）

AMD Threadripper 2990WX 上不到高溫？

輪到 AMD 的回合，這次就方便很多，因為 AMD CPU 面積較大，本以為受熱面積大可以更容易煎熟 pancake，但結果並非如此。測試中，2990WX 的閑置溫度大約在 40-50 度之間，看似有很好的溫度控制。可是，當進入「燒機」步驟時，一直不能把 CPU 溫度提升，原因是系統在一定的溫度時就會關掉，就算在裝上散熱也無法再次開啟，令 pancake 難以凝固。

AMD CPU 溫度一直不能提升（Tom's Hardware Youtube 影片截圖）

看來，Intel 又在一個層面上勝過 AMD。這個看似玩笑的測試，其實也有一點值得參考。Intel CPU 在高溫下仍可以運作，過熱關機的情況也較少，是否可以說 Intel 比 AMD 更穩定呢？筆者最後要強調，這個測試是經過「專業訓練」，大家千萬不要試，CPU 過熱有機會令底板﹑CPU 和火牛出現問題，存在一定風險，大家還是拿來跑跑分算了。

資料來源：tomshardware