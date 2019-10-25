「低頭族」必備！日本趣怪懶人坐椅　全日玩手機不會再肩頸痛

數碼生活
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手機為我們的生活帶來便利，同時也為我們的身體帶來負擔。一部約 200g 的手機，每日平均使用 4-6 小時，甚至更多，長期低頭令現代人離不開肩頸痛。部分人更會在床上花大量時間玩手機，不良的躺臥姿態，令痛症更加嚴重。但叫大家放低手上的手機，可能比什麼都難，日本就推出「懶人坐椅」，令大家可以更舒適地玩手機。

參考按摩床設計

「懶人坐椅」的重點，在於頂部的空洞設計，有如在按摩中心的床一樣，用家可以面向地下躺著，用有如平板支撐的動作玩手機。當然，身體的重量會由坐椅支撐，甚至只放手機在洞的下方，雙手空出來吃零食也行。不過，如果試過用這個動作睡覺或玩手機的話，在長時間使用下，心口會感到壓力而難以呼吸，這時候「懶人坐椅」的第二個使用方式就能解決用家的需要。

設計有如按摩中心的床，面可以放在洞中，以反轉的姿勢躺著（thanko 圖片）

側睡也沒有問題

有在家中玩全日手機的朋友，應該都試過不同的姿勢，每次換動作都有一種 refresh 的感覺，而這個「懶人坐椅」功能上改做到這一點。經改良後，「懶人坐椅」上的洞不再只供面部使用，只要把手臂放入去，就能用側睡姿勢玩手機，這樣手臂就不會因長期壓住麻痺。

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多角度調整　收納方便

「懶人坐椅」提供 6 個角度調整，根據不同姿勢和用家的需要，能調整到最舒適的位置。「懶人坐椅」的支架可以折疊，收納時所佔的空間較少（長 68cm x 闊 38 cm x 高 17cm），比上幾代的設計更精簡實用。不過，用過這個「懶人坐椅」後，睇怕每日用手機的時間又會再增加，想戒掉「手機癮」的還是不買為妙。

資料來源：Thanko（按此進入）

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