名校體育課結合AR技術　上堂玩手機第一身射擊遊戲分隊追逐練體能

數碼生活
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打手機遊戲不一定代表做硬低頭族，一日坐到黑，只要靈活結合AR（augmented reality 擴增實境），一樣可以寓娛樂於運動。有間中學名校就叫學生在體育課齊齊打手機game，在體能方面的操練竟比正常上堂有過之而無不及？

上體育堂打機不是夢，不過本文不是想講電競項目訓練，而是講緊真係郁手郁腳的AR 擴增實境遊戲。日本名校「筑波大學附屬中學」於體育課引入AR技術，學生透過特製手機遊戲進入AR射擊槍戰領域，互相追逐閃避又要掩護隊友，使體力勞動跟運動差不多。

筑波大學附屬中學試用的AR 第一身射擊手遊FPS由Graffity Inc.開發，名為「HoloBreak」。由擷圖可見，學生們分隊，各自攞住部機在手遊內攻防，要不停上下左右走位追逐。

HoloBreak手遊介面：

進入Holobreak的AR第一身射擊槍戰領域：

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學生在追逐走避的過程中全身運動，自然身水身汗，這令人想起任天堂Switch的體感互動遊戲Ring Fit Adventure。有體育老師認同AR手遊有其玩味，的確有效推動學生投入去活動身體。

據知當初係校方邀請學生給予體育課改進意見。學生提出了HoloBreak設計意念，再經體育老師認可。有網民覺得筑波大學附屬中學有名校之譽先可以如此開明上堂玩AR，換轉是在一般中學，如此破格的方案早已否決。

不過點都好，記者覺得雖然Holobreak望落幾有趣，但成班人這樣拿着手機跑動都不太安仕，要是不慎絆倒便無法空出雙手觸地自保；再者這樣玩也顯得有點傻氣。或者改成在可頭戴式AR眼鏡會較好？

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