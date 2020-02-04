Fujifilm X100V傳即將發布相機規格曝光　11大升級期待正式推出

【Fujifilm X100V 消息】大家非常關心的富士X100V規格曝光，消息稱這台相機將在2月4日正式發布。

Fujifilm X100V（@nokishita_c/Twitter）

下面我們就來看下相機的基本信息：

1. 相機換用2600萬像素的APS-C片幅X-Trans傳感器

2. 全新的23mm F2鏡頭，由6組8片含一片非球面鏡，升級為6組8片含2片非球面鏡

3. 機械快門下連拍速度由8fps提升為11fps，增加電子快門20fps連拍

4. 尺寸略微有提升，重量由469g提升至478g

5. 光學取景器視野率由92%提升至95%

6. 電子取景器升級為0.5吋369萬像素點，眼點由15mm提升至16.8mm，對戴眼鏡用戶更友好

7. 背部採用2向翻轉觸控屏，像素提升至162萬像素點

8. 原生感光度由200-12800升級為160-12800

9. 影片由全高清60P，升級為4K 30P+全高清 120P

10. 菲林模擬增加經典負片（Classic Neg）和影院（ENTERNA）

11. 增加HDR模式

富士X100的升級大家等待很久了，看規格信息，這台相機基本就是X-Pro3的傳感器，配合新一代X100的機身外殼，是一台性能不錯的相機。既然規格已經這麼豐富了，估計2月4日正式發佈基本是板上釘釘的事情了，就讓我們一起期待吧。

▼▼▼相關圖輯：2010-19年上市售價最高相機▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】