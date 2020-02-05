【武漢肺炎】Dyson申請隨身空氣清新機專利置入耳機邊聽歌邊淨化?

【武漢肺炎剋星？Dyson可能開發空氣清新耳機對抗空氣傳播疫病？】武漢肺炎肆疫全球，大家都份外小心進入人多擠迫的地方。由於未知新型冠狀病毒會否經空氣傳播，大家都恐防受到該種環境的渾濁空氣之害。彭博社 Bloomberg報導，吸塵機製造商Dyson已為一對內置空氣清新機的新耳機技術申請了專利。這對耳機聲稱可以淨化用家周邊空氣，消除城市空氣污染的壞影響。

Dyson是氣流技術著稱，已是當代空氣清新機業界領軍者，但其吸塵機、吹風機和空清機等電器產品主要在室內應用。Dyson在2019年7月向英國知識產權局提交一項專利，是一對耳罩內裝有空氣過濾器的耳機。

專利文件指出世界各地面臨霧霾等嚴重空氣污染問題，很多人出外需要戴口罩。顯然人們需要一種能夠主動過濾污染物的便攜式裝置（點擊放大圖片細睇詳情）：

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正如上面圖輯所講，耳罩內電機的高旋速抽取空氣，會產生不少噪音，用於耳機上將大大影響聆聽表現。如何在如此複雜構造的裝置上達到降噪效果，將是Dyson要面對的技術挑戰。

無論如何，Dyson申請了專利不代表一定開發。根據彭博社 2018年報導，Dyson一直有研發隨身便攜式空清機，已非新近之事。Dyson申請大量專利中很多產品最後也沒有投產，即使已在這些項目投入大量資金研究。去年Dyson便放棄了耗資20億英鎊的電動汽車，儘管該公司已將一個舊飛機場改造成車輛測試場。